Ukrajnai háború

Az Európai Tanács elnöke megdöbbentőnek nevezte a lengyel területen becsapódott rakétákról szóló hírt

Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke megdöbbentőnek nevezte azt azokat a lengyel médiajelentéseket, amelyek szerint orosz rakéták csapódtak be lengyel területen és ez emberéletet követelt.



"Megdöbbentett a hír, amely szerint egy rakéta vagy más lőszer embereket ölt meg lengyel területen" - fogalmazott Charles Michel.



Az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és hangsúlyozta: "Lengyelország mellett állunk". Közölte továbbá, kapcsolatban van a lengyel hatóságokkal, az Európai Tanács tagjaival és más szövetségesekkel.



Alexanderr De Croo belga miniszterelnök azt írta, Belgium határozottan elítéli a lengyel területen történt incidenst és legmélyebb részvétét fejezi ki az áldozatok családjának és Lengyelország népének. Belgium Lengyelország mellett áll - húzta alá.



"Mindannyian annak a NATO-családnak a részei vagyunk, amely minden eddiginél egységesebb és felkészültebb mindannyiunk védelmére" - tette hozzá a belga kormányfő.



Mark Rutte holland miniszterelnök Twitter-üzenetében súlyosnak nevezte a halálos áldozatokat követelő rakéták okozta robbanásokról érkezett híreket. Közölte: kormánya szoros kapcsolatban áll Lengyelországgal és a többi NATO-szövetségessel.



"Most fontos a történtek pontos megállapítása. Nagyon szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet" - tette hozzá a holland kormányfő.



Kedden a Radio Zet lengyel rádióállomás nem hivatalos forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy két rakéta csapódott be egy gabonasilóba az Ukrajnával határos Lublini vajdaságban lévő Przewodów falu közelében. Az előzetes jelentések szerint két ember életét vesztette.