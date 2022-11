Ukrajnai háború

BBC: teljesen valószínűtlen, hogy szándékos orosz támadás történt volna lengyel terület ellen

A BBC diplomáciai szakkommentátora szerint teljesen valószínűtlen, hogy Oroszország szándékos támadást intézett volna Lengyelország területe ellen.



Paul Adams azokra a megerősítetlen értesülésekre reagált, amelyek szerint a lengyel-ukrán határ közelében kedden orosz rakéták csapódtak be egy lengyel mezőgazdasági létesítmény gabonatárolójába, és két ember életét vesztette.



A brit közszolgálati médiatársaság vezető szakértője kifejtette: Oroszországnak nem áll érdekében lengyel farmok megtámadása, így valószínű, hogy legfeljebb műszaki meghibásodás történhetett.



Adams rendkívül valószínűtlennek nevezte, hogy Oroszország szándékos támadást intézett volna vagy intézne a jövőben Lengyelország vagy bármely más NATO-tagállam ellen.



A BBC megszólaltatta Kurt Volkert, az Egyesült Államok volt NATO-nagykövetét, aki szerint fontos, hogy Oroszország lehetőséget kapjon arra, hogy magyarázatot adjon a történtekre.



Volker is azt valószínűsítette, hogy baleset történhetett, de úgy fogalmazott, hogy "ezt Oroszországtól is hallanunk kell".