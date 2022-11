Háború

Ukrajna Oroszországot vádolja a lengyelországi rakéta becsapódásért

Vlagyimir Zelenszkij elnök a NATO kollektív biztonsága elleni csapásnak nevezte az incidenst, amelyben állítólag két ember vesztette életét. 2022.11.15 20:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A NATO-nak "cselekednie kell" - jelentette ki kedden Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök, aki Oroszországra hárította a felelősséget az ukrán határtól nem messze Lengyelországban történt robbanásért. Korábban a lengyel média arról számolt be, hogy legalább két ember meghalt egy "eltévedt rakétatámadásnak" nevezett támadásban.



"Ez egy orosz rakétacsapás a kollektív biztonság ellen!" mondta Zelenszkij egy nyilatkozatában, "nagyon súlyos eszkalációnak" nevezve a történteket. Egyúttal sürgette a nyugati nemzeteket, hogy "tegyék végre Oroszországot a helyére", és "terroristának" bélyegezte az országot.



"Minél tovább érzi Oroszország büntetlenségét, annál nagyobb a veszély mindazokra, akik orosz rakéták hatósugarában vannak" - figyelmeztetett az ukrán elnök, de nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy tényleg orosz rakéták csapódtak be Lengyelországba.



Korábban kedden a lengyel kormány rendkívüli ülést hívott össze az incidens miatt. A lengyel hatóságok nem közöltek részleteket az általuk "válsághelyzetnek" nevezett esemény természetéről. Piotr Mueller kormányszóvivő felszólította a médiát és a nyilvánosságot, hogy "ne tegyenek közzé meg nem erősített információkat".



A lengyel média szerint legalább két ember meghalt abban a robbanásban, amely az ukrán határtól nem messze fekvő lengyelországi Przewodow városában egy gabonaszárító üzemet ért. Egyes médiumok ezután azt állították, hogy a robbanást rakétacsapás okozta.



Az AP egy meg nem nevezett amerikai hírszerzési tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy orosz rakéták hatoltak be Lengyelországba. A Pentagon ezután kijelentette, hogy "nincs olyan információja", amely alátámasztaná az ilyen jelentéseket, hozzátéve, hogy tud a helyzetről, és tovább vizsgálja azt.



Az orosz védelmi minisztérium cáfolta a felelősséget az incidensért, mondván, hogy az ország hadserege nem csapott le semmilyen célpontra a lengyel-ukrán határ közelében. Emellett "provokációnak" bélyegezte a lengyel médiajelentéseket.



Az incidensre több ukrán régiót célzó nagyszabású orosz rakétacsapások közepette került sor, amelyeket az ukrán energiaügyi miniszter az ország energetikai infrastruktúrájának "legmasszívabb bombázásának" nevezett a Kijev és Moszkva közötti konfliktus kezdete óta.



Az incidens a közelgő hetedik "ramsteini" találkozó előtt történt, ahol Ukrajna nyugati támogatói általában katonai segélyekről és új fegyverszállításokról tárgyalnak Kijevnek.