Háború

Rakétabecsapódás Lengyelországban, két ember meghalt

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök rendkívüli ülést hívott össze a kormány nemzetbiztonsági és védelmi bizottságában, miután halálos rakétabecsapódásról szóló hírek érkeztek az ország ukrán határának közeléből.



Lengyelország feltehetően vadászgépeket vezényelt a jelentések nyomán, amelyek szerint két ember meghalt egy "robbanásban", amelyet állítólag rakéta becsapódás okozott. A lengyel hadsereg és az ügyészség is a robbanás helyszínére érkezett - írja a Visegrad 24.



Az orosz Mash Telegram-csatorna közzétett egy fotót, amely szerinte egy Sz-300-as védelmi rendszer rakétájának egy darabja. Ezt a szovjet korabeli berendezést Ukrajna használja.



Közben más források Oroszországra mutogattak. Moszkva több tucat rakétát lőtt ki Ukrajnára.



Korábban a lengyel média arról számolt be, hogy robbanások rengették meg Przewodow városát, amely a Lublini régióban található, nem messze az ukrán határtól. A jelentések szerint egy gabonaszárító létesítményt ért találat, amely legalább két ember halálát okozta - közölte a helyi média.



"Az incidens okai egyelőre nem ismertek" - mondta a helyi tűzoltóság szóvivője, Marcin Lebiedowicz főkapitány a Radio Lublinnak. Megerősítette, hogy vannak áldozatok, és azt mondta, hogy a hivatalához "robbanásról érkezett bejelentés".



Piotr Mueller lengyel kormányszóvivő szintén felszólította a médiát és a nyilvánosságot, hogy "ne tegyenek közzé meg nem erősített információkat".



Az AP egy "magas rangú amerikai hírszerzési tisztviselőre" hivatkozva jelentette, hogy orosz rakéták hatoltak be Lengyelországba, két ember meghalt. Mueller nem kommentálta a jelentéseket, csak "válsághelyzetként" említette az incidenst.