Erőszak

Egy palesztin merénylő Ciszjordániában megölt két izraelit, lelőtték

Egy palesztin merénylő megölt két izraelit és súlyosan megsebesített három másikat Ciszjordánia északi részén, Szamáriában kedd reggel, a merénylőt agyonlőtték - jelentette a katonai rádió kedden.



Délutánra háromra nőtt a merénylet áldozatainak száma, mert kórházba szállítása után életét vesztette az az izraeli is, akit az ellopott autóval elgázolt a menekülő palesztin terrorista.



A hatóságok bejelentették, hogy az Ariel nevű telepesvárossal szomszédos Karsz faluból származó, 18 éves Mohammad Murad Szami Szof követte el a kedd reggeli merényletet. Nem volt semmilyen korábbi biztonsági "előélete", s rendelkezett izraeli munkavállalási engedéllyel.



A palesztin először az Ariel város melletti ipartelepen az őt feltartóztató biztonsági őrre támadt, majd a közeli benzinkútnál késelt meg két embert.



Ott ellopott egy autót, elhajtott a helyszínről a menetiránnyal szemben az 5-ös autópályán, és szándékosan összeütközött egy autóval, melyben szintén megsebesült egy férfi. Ezután kiszállt a járműből, és megkéselt még egy izraeli járókelőt. Ekkor a helyszínre érkező biztonságiak és fegyverrel rendelkező civilek üldözőbe vették és menekülés közben agyonlőtték.



A mentőszolgálat közlése szerint az autópályán megsebesített áldozat a helyszínen belehalt sérülésébe, két megkéselt áldozat életveszélyesen megsebesült, egyikük kórházba szállítása után életét vesztette. Rajtuk kívül még egy embert szállítottak súlyos sérülésekkel kórházba.



Izraelben március óta újabb erőszakhullám indult, amire főként Ciszjordánia északi részén folytatott terrorellenes offenzívával válaszolt a kormány - emlékeztetett a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. A razziák célja, hogy megakadályozzák az újabb palesztin támadásokat, amelyekben az év eleje óta 26 ember vesztette életét Izraelben és Ciszjordániában.



A szinte minden éjjel zajló terrorellenes razziák során több mint 2000 palesztint tartóztattak le, és több mint 130 palesztin halt meg, közülük sokan - de nem mindegyikük - támadások vagy biztonsági erőkkel való összecsapások során.