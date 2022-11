Bűnügy

Brazíliában ötven év börtönre ítéltek egy volt képviselőt, mert megölette a férjét

Ötven év és huszonnyolc nap börtönbüntetésre ítélte vasárnap egy brazil bíróság a dél-amerikai ország kongresszusának egyik volt tagját, a gospelénekesből politikussá lett Flordelis dos Santost és több fiát, amiért megölték a nő férjét, a prédikátorként ismert Anderson do Carmót - jelentette a The Guardian című brit napilap.



A vád szerint a Flordelis művésznéven is ismert egykori politikus a gyilkosság előtt többször ciánnal próbált végezni férjével, akire a vádirat szerint azért neheztelt, "mert szigorúan ellenőrizte a család pénzügyeit, és a rokonok közötti vitás ügyekben nem képviselte eléggé felesége érdekeit".



Flordelis fia, a ravaszt meghúzó Flavio 33 év börtönbüntetést kapott, míg mostohafia, Lucas Cezar, aki a vád szerint segített fegyvert szerezni, hét évet.



Do Carmót 2019-ben lőtték le Rio de Janeiro melletti otthona közelében, Flordelist pedig 2021-ben megfosztották mentelmi jogától.



A volt politikus ügyvédjei a tárgyaláson azzal érveltek, hogy védencük nem tudott arról, mire készülnek fiai.



Gospelénekesi és politikusi karrierje mellett a 61 éves Flordelis, aki férjével rendkívül népszerű egyházat is alapított, 55 gyereket nevelt, sajátjaik mellett nagyrészt Brazília szegénynegyedeiből fogadták örökbe őket. Az asszony 2018-ban szerzett kongresszusi mandátumot az akkori elnök, Jair Bolsonaro támogatójaként.