Törökország

Elfogták az isztambuli robbantás fő elkövetőjét

A török hatóságok őrizetbe vették a hat halálos áldozatot követelő vasárnapi isztambuli robbantás fő elkövetőjét, aki a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) terrorszervezethez köthető - közölte hétfő hajnalban Süleyman Soylu török belügyminiszter a detonáció helyszínén újságírókkal.



Soylu kifejtette: az Isztambuli Rendőrfőkapitányság őrizetbe vette azt, aki vasárnap délután elhelyezte a pokolgépet a metropolisz forgalmas sétálóutcájában, az Istiklalon.



A belügyminiszter elmondta: az elsődleges vizsgálatok alapján a merénylet parancsát az észak-szíriai Kobaniban adták ki, az elkövető pedig vélhetően az északnyugat-szíriai Afrín térségében jutott át a szíriai-török határon. Az esettel kapcsolatban - a merénylő előtt - másik 21 embert is őrizetbe vettek - tette hozzá. További részletekről nem adott tájékoztatást.



Isztambulban körülbelül hat éve nem történt terrorcselekmény - emlékeztetett egyúttal Soylu a 2016 szilveszterén végrehajtott isztambuli mészárlásra a Boszporusz partján található Reina klubban.



A tárcavezető felszólalásában arról is beszámolt, hogy az előző napi merénylet 81 sebesültjéből 50-et már hazaengedtek a kórházból. Öt áldozat van intenzív osztályon, két ember állapota pedig továbbra is súlyos - ismertette.



Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap este aljas támadásnak minősítette a történteket, kijelentve, hogy Törökországot és a török népet, ahogy eddig, úgy ezután sem lehet terrorizmussal rabul ejteni.



Az isztambuli főügyészség nagyszabású nyomozást indított az ügyben.



Törökország 2015 és 2017 között számos véres terrortámadás helyszíne volt. A merényleteket túlnyomó többségében az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vagy a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató PKK hajtotta végre. A pokolgépes támadásokban több százan vesztették életüket.

An explosion has been reported in #Istanbul iconic Istiklal Street pic.twitter.com/G3WLrlHYrn — Taliban Khan (@mehmoodtweets_) November 13, 2022