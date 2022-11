USA

Biden összekeverte Kambodzsát Kolumbiával

Joe Biden amerikai elnök szombaton köszönetet mondott "Kolumbia miniszterelnökének", amiért elnököl a délkelet-ázsiai országok vezetőinek kambodzsai csúcstalálkozóján. A szóbeli elszólás az elnök legújabb földrajzi baklövése.



"Most, hogy újra együtt vagyunk itt Kambodzsában... szeretném megköszönni Kolumbia miniszterelnökének az ASEAN elnökeként betöltött vezető szerepét és azt, hogy mindannyiunkat vendégül látott" - mondta Biden, látszólag Hun Sen kambodzsai miniszterelnökre akart utalni, aki jelenleg a tíz tagú Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) blokkjának elnöke.



Az, hogy Biden összekeverte Kambodzsát és Kolumbiát - egymástól 18 ezer kilométerre fekvő országokat -, a legújabb a verbális tévedések és baklövések hosszú sorában, amelyek egyes republikánusok szerint azt bizonyítják, hogy Biden kognitív képességei károsodtak.



Egy szerdai sajtótájékoztatón Biden megjegyezte, hogy Oroszország "visszavonta csapatait" az iraki Fallúdzsából, nem pedig a múlt hónapban Oroszország által bekebelezett Herszonból. Az incidens egy héten belül a második alkalom volt, hogy Biden összekeverte az ukrajnai konfliktust a két évtizeddel korábbi amerikai iraki hadjárattal, és néhány hónappal azután történt, hogy nyilvánosan dicsérte "az iráni népet", szándékában az ukránokra utalva.



Biden saját tisztviselőinek - például Xavier Becerra egészségügyi és humánminiszter - és külföldi vezetőknek - például az ausztrál Scott Morrisonnak - a nevét is elfelejtette, és gyakran botladozik a súgógépes beszédekben. Annak ellenére, hogy Biden a jövő héten tölti be 80. életévét, ragaszkodik ahhoz, hogy 2024-ben, amikor 82 éves lesz, ismét indulni kíván a választásokon.



"Vajon Kolumbia országra, az amerikai Columbia kerületre, a Srí Lanka-i Colombo városra vagy Columbo hadnagyra gondolt?" - kérdezte Maria Zakharova orosz külügyminisztériumi szóvivő a Telegram-csatornáján közzétett bejegyzésben válaszolt.



Az elnök phjongcshangi látogatása az ENSZ egyiptomi COP27 klímakonferenciáján és a jövő heti indonéziai G20-csúcstalálkozón tett kiruccanása közé esett.