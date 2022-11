USA

Nevada döntött: marad a demokrata többség a szenátusban

Nevada államban a rendkívül szoros versenyből végül az eddigi szenátor, a demokrata Catherine Cortez Masto került ki győztesen, így pártja megőrizheti többségét a szenátusban.



Catherine Cortez Masto szenátor nevadai győzelmével a demokraták megszerezték a szenátus megtartásához szükséges 50 mandátumot. Ezzel meghiúsították a republikánusok azon törekvését, hogy visszavegyék a felsőházat, és megnehezítsék Joe Biden elnök programjának megvalósítását.



Nevada állam kormányzóválasztásán ugyanakkor az eddigi, demokrata párti kormányzó Steve Sisolak alulmaradt Joe Lombardo republikánus jelölttel szemben. A képviselőház sorsa továbbra is bizonytalan, de valószínű, hogy itt a Republikánus Párt még össze tudja szedni vékony többségét.



Mint az AP írja, Masto győzelme a demokraták meglepő erejét tükrözi az egész Egyesült Államokban ebben a választási évben. A gazdaságilag nehéz helyzetben lévő Nevada államban, ahol a legmagasabbak a benzinárak az egész országban, Masto a szenátus legsebezhetőbb tagjának számított, tovább növelve a republikánusok csalódottságát, akik biztosak voltak abban, hogy legyőzhetik.



Az amerikai nép elutasította - határozottan elutasította - azt az antidemokratikus, tekintélyelvű, ronda és megosztó irányt, amelybe a MAGA-republikánusok vinni akarták az országunkat - mondta Chuck Schumer, a szenátus demokrata többségi vezetője (a MAGA, a "tegyük újra naggyá Amerikát" a Trump-féle mozgalom neve).



A választások előtt a republikánusoknak "vörös hullámot" sikerek sorozatát, a demokratáknak pedig bukást jósoltak - egyik sem valósult meg, a demokraták a vártnál sokkal jobban teljesítettek, és ez Biden elnök számára is sikert jelent.



A Biden négyéves ciklusának közepén tartott választások során a képviselőház mind a 435 helyéről és a szenátusi helyek körülbelül egyharmadáról döntöttek. Emellett számos államban kormányzóválasztást is tartottak.