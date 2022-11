Állati

Egy egész aligátort húztak ki egy hatalmas piton gyomrából Floridában - videó

Borzalmas felvételek terjednek az amerikai Floridából, amelyeken egy kétméteres aligátort húznak ki egy hatalmas burmai piton gyomrából.



A videón egy teljesen ép aligátort látunk, amint aprólékosan kiveszik a 6 méteres hosszú piton belsejéből, amelyet állítólag a helyszínen végleg elaltattak, miután a terepmunkások felfedezték a floridai Everglades nemzeti parkban.



Rosie Moore az Instagramon osztotta meg a felvételeket arról a szörnyű pillanatról, amikor a bajba jutott hüllőt kihúzták a kígyóból.



"A burmai piton (Python molurus bivittatus) a világ egyik legnagyobb kígyója (akár 8 méteres is lehet). Ezt a pitont a megtalálói elaltatták, majd átadták egy kutatólaboratóriumnak boncolásra és tudományos mintavételre. Ez a folyamat látható ebben a videóban" - magyarázza Moore az Instagramon.



"Dél-Florida szubtrópusi környezetének köszönhetően, párosulva a burmai pitonok hosszú élettartamával és gyors szaporodásával, ezek a kígyók sikeresen behatoltak olyan ökológiailag érzékeny területekre, mint az Everglades Nemzeti Park. Ez a pitonok széles táplálkozási preferenciái miatt számos vadon élő állatra jelent veszélyt" - tette hozzá.



Moore elmondta, hogy a kígyót terepmunkások vették észre az Everglades Nemzeti Parkban. Amíg a tudósok nem végeztek boncolást, nem lehetett tudni, hogy a kígyó milyen élőlényt hordozott a gyomrában.



Moore hozzátette, hogy az emlősökre és más kishüllőkre vadászó invazív pitonok hatalmas problémát jelentenek az Evergladesben.



A pitonok arról ismertek, hogy zsákmányukat összeroppantják, és a világ egyik legnagyobb kígyófajába tartoznak. A pitonok jellemzően 3-6 méter hosszúak, és egyedülálló módon falják fel zsákmányukat - egészben lenyelik őket. A hüllőknek jól nyúló bőrük és rugalmas alsó állkapcsuk van, ami lehetővé teszi, hogy még egy nagytestű állat is átférjen a szájukon.



A National Geographic szerint a burmai pitonok húsevők, főként kisemlősöket és madarakat fogyasztanak. Vannak azonban olyanok is, amelyek nagyobb táplálékra, például sertésre vagy kecskére vadásznak.



Fiatalon a burmai pitonok közel egyforma időt töltenek a földön és a fákon. De ahogy megnőnek, inkább a földön maradnak, mert a fák már nem bírják el őket! Kiváló úszók is, és akár 30 percig is képesek a víz alatt maradni.