Háború

A volt orosz űrfőnök vezeti a cári farkasokat

Az orosz űrügynökség, a Roszkozmosz korábbi vezetője, Dmitrij Rogozin elárulta, hogy most a Cári Farkasok nevű önkéntes egységet vezeti Donbászban.



A csoport a nemrég Oroszországhoz csatolt Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokban tevékenykedik, és technikai támogatást nyújt a harcoló csapatoknak - mondta Rogozin pénteken a RIA Novosztyinak.



"Létrehoztuk a Cári Farkasok nevű ellenőrző csoportot, amely tapasztalt katonai tanácsadókból és gazdag harci tapasztalattal rendelkező szakértőkből áll. Fő feladata a DPR és az LPR különleges katonai művelet keretében a harci cselekményekben részt vevő egységeinek katonai-műszaki támogatása" - mondta Rogozin a RIA Novosztyinak, hozzátéve, hogy a csoport "önkéntes egységként" működik.



Rogozin kifejtette, hogy a csoport neve az orosz önkéntes egységekre utal, amelyek az 1990-es évek elején részt vettek a volt Jugoszláviában zajló konfliktusok sorozatában. Mielőtt magas rangú kormányzati tisztviselő lett, Rogozin maga is önkéntesként vett részt több konfliktusban a Szovjetunió összeomlását követően, köztük a jugoszláviai háborúkban, valamint a Moldova és a szakadár Dnyeszteren túli régió közötti ellenségeskedésekben.



A cári farkasok csoportja már sikeresen tesztelt egy új, "intelligens" célzási rendszert aknavetőkhöz - árulta el Rogozin csütörtökön a közösségi médiában. A célzási rendszer "hamarosan" az egész frontvonalon "megmutatja magát" - mondta.



A volt űrfőnök, aki 2018-tól állt a Roszkozmosz élén, mielőtt tavaly nyáron lemondott, egy képet is közzétett magáról, amelyen a "szomáliai" zászlóalj, egy 2014 óta a DPR-ben aktív önkéntes egység parancsnokával együtt látható. Rogozin teljes katonai öltözékben látható, beleértve a testpáncélt és a mellényt, amelyen egy "Sarmat" feliratú jelvény látható, nyilvánvalóan Oroszország legújabb interkontinentális ballisztikus rakétájára utalva. Korábban Donbászban egy másik, "Kozmosz" feliratú jelvényt viselt, ami nyilvánvalóan arra utal, hogy ő volt az ország űrfőnöke.