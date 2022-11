Ukrajnai háború

Podoljak: 'Így néz ki az orosz világ: jöttek, raboltak, ünnepeltek, megölték a tanúkat, romokat hagytak maguk után'

Az ukrán csapatok a terv szerint folytatják offenzívájukat a déli országrészben, Herszon térségében - jelentette ki Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsoka csütörtökön, kiemelve, hogy szerdán 12 települést szabadítottak fel a régióban, október elseje óta pedig 41-et.



"Csak az elmúlt 24 órában Petropavlivka-Novorajszk irányában a védelmi erők egységei hét kilométert nyomultak előre, hat település felett vették át az ellenőrzést, és 107 négyzetkilométernyi területet adtak vissza Ukrajnának. Pervomajszke-Herszon irányában hét kilométert haladtunk előre, hat település felett vettük át az ellenőrzést, felszabadult 157 négyzetkilométer terület" - fejtette ki a főparancsnok.



Zaluzsnij elmondta, hogy október 1-je óta Herszon irányában az ukrán csapatok az ellenség védelmének mélyére, csaknem 36,5 kilométert nyomultak be, a visszafoglalt terület teljes területe pedig eléri az 1381 négyzetkilométert. Az ukrán erők ez idő alatt 41 települést vettek vissza.



A főparancsnok szavai szerint az ukrán erők a megyeszékhely, Herszon irányában megsemmisítették az orosz csapatok logisztikai útvonalait, vezetési és irányítási rendszerét. "Az ellenségnek nem volt más választása, mint a menekülés" - jegyezte meg. Kijelentette ugyanakkor, hogy nem tudja sem megerősíteni, sem cáfolni az orosz megszálló csapatok Herszonból való kivonásáról szóló információkat.



Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője nyilvánosságra hozta, hogy az ukrán hadsereg visszavette az ellenőrzést a herszoni régióval szomszédos Mikolajiv megyében lévő Snyihurivka település fölött. Jermak videofelvételt is közzétett a Twitteren, amelyen az látható, hogy a helyi lakosok tapssal fogadják az ukrán katonákat.



Mihajlo Podoljak, Jermak tanácsadója a Twitteren azt írta, szerinte Oroszország azt tervezi, hogy Herszont rommá lövi a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partjáról. Kijelentette, hogy Oroszország "szellemvárossá" akarja változtatni Herszont. "Az orosz hadsereg mindent aláaknáz, amit csak lehet: lakásokat, csatornákat. Így néz ki az orosz világ: jöttek, raboltak, ünnepeltek, megölték a tanúkat, romokat hagytak maguk után, aztán elmentek" - fogalmazott a tanácsadó.



Olekszij Hromov, az ukrán vezérkar műveleti főigazgatóságának helyettes vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy szerdán az ukrán csapatok bizonyos területeken két kilométeres távolságban nyomultak előre a keleti országrészben lévő Luhanszk megyében. "A védelmi erők fokozatosan szabadítják fel az ukrán területeket a betolakodóktól. A luhanszki régióban csak az elmúlt nap folyamán csapataink bizonyos irányban két kilométert is előrehaladtak" - fogalmazott a katonai vezető.

Volodimir Zelenszkij szerda éjjeli videoüzenetében óva intette a moszkvai vezetést attól, hogy megkísérelje felrobbantani a Herszon megyei kahovkai vízerőművet, amely nagy területet árasztana el és vízellátás nélkül maradna a zaporizzsjai atomerőmű. Kijelentette, hogy ez a tett hadüzenetet jelentene az egész világgal szemben.