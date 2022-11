Terror

Késes támadás Brüsszelben, egy rendőr meghalt

Ismert a hatóságok előtt a rendőr halálával végződött brüsszeli késeléses támadás elkövetője, a megkezdett nyomozás a gyilkosság esetleges terrorista szálait is kutatja - közölte az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió péntek hajnalban.



Csütörtökön kora este egy rendőr meghalt és egy másik megsebesült egy késes támadásban a brüsszeli északi pályaudvar közelében, a támadót lelőtték.



A közszolgálai médiaszolgáltató internetes oldalán a brüsszeli ügyészség információira hivatkozva azt írta, a két rendőrt a belga főváros Schaerbeek nevű negyedében támadták meg a vasútállomás melletti utcák egyikében. A rendőrök erősítést kértek. A gyanúsított a helyszínre kiérkező járőrökre is késsel támadt, egyikük azonban lőfegyverrel "ártalmatlanná tette". A médiajelentés szerint a támadót lábon és hason lőtték.



A Le Soir című belga napilap közölte, a kora esti támadásban megsérült mindkét rendőrt és a támadót kórházba szállították. Az egyik megszúrt rendőr már a rohamkocsiban meghalt. Információk szerint a rendőrt nyakon szúrták.



A napilap arról számolt be, hogy a rendőrökre támadó férfi Allahu akbar! (Allah a leghatalmasabb) kiáltást követően támadt a járőrökre - ezt azonban az ügyészség egyelőre nem tudta megerősíteni - tették hozzá.



Az RTBF belga közszolgálati médiaszolgáltató közölte azt is, hogy az 1990-ben született késelő ismert a hatóságok előtt. A terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) adatbázisában a "lehetségesen erőszakos szélsőségesek" kategóriában található személyek között szerepel.



A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap információi szerint a gyanúsítottat korábban beidézték a lakhelye szerinti rendőrségre egy, a napilap által nem részletezett ügy miatt. A gyanúsított csütörtök reggel jelent meg a rendőrségen, majd ügyének intézését követően közölte: a nap folyamán támadást fog elkövetni rendőrök ellen. Bejelentéséről a rendőrőrsön feljegyzést írtak, majd elengedték. A La Derniere Heure című belga napilap úgy tudja, a gyanúsítottat reggel meghallgató rendőrök azt kérték az ügyészségtől, utalják pszichiátriai kezelésre a későbbi késelőt. Kérésüknek az eljáró bíró nem tett eleget.



Annelies Verlinden belga belügyminiszter csütörtök éjjel közzétett Twitter-üzenetében "borzalmas drámának" nevezte az esetet, és részvétét nyilvánította az áldozat hozzátartozóinak. Közölte: szorosan követi a fejleményeket, kapcsolatot tart a kerület polgármesterével, a biztonsági szolgálat parancsnokával és a rendőrséggel. "Az erőszak elfogadhatatlan" - tette hozzá.

A La Libre Belgique című napilap Sarah Durant-t, a brüsszeli ügyészség szóvivőjét idézte, aki az esetet követően azt közölte: nyomozást rendeltek el a támadás körülményeinek kivizsgálására. Péntek hajnalban közzétett rendőrségi információk szerint az esettel a terrorista ügyekben illetékes szövetségi ügyészség foglalkozik. "A gyanúsított profiljára való tekintettel a megkezdett nyomozás egy feltételezett terrortámadásra vonatkozik" - tette hozzá a napilap.