Háború

Éles robbanóanyagot távolítottak el golyóálló mellényes orvosok egy katona testéből

Az orosz orvosok sikeresen végrehajtottak egy egyedülálló műveletet, amelynek során egy éles robbanóanyagot távolítottak el egy sebesült katona testéből. Mivel fennállt a veszélye annak, hogy a lövedék a műtét során felrobban, az orvosoknak a szokásos orvosi köpenyük mellett golyóálló mellényt is kellett viselniük.



A műveletet az orosz védelmi minisztérium központi katonai kórházának katonai sebészeiből álló csapat végezte az ukrán határ közelében fekvő Belgorod régió egyik helyi klinikáján. A katonát, Nyikolaj Pasenko törzsőrmestert mellkasi sebbel szállították be, miután egységét a kijevi erők rajtaütötték.



"Harc volt. Nem is értettem, mi történt, de éreztem egy ütést a páncélom oldalán. Nem vesztettem el az eszméletemet, és tovább mozogtam. Nem tudtam, mi van bennem" - mondta Pasenko.

Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

Az orvosok szerint a fel nem robbant lövedék áthatolt Pasenko bordáin és tüdején, és a gerincnél, a szív közelében megakadt. A műtétet vezető Dr. Dmitrij Kim alezredes elmondta, hogy még detonáció nélkül is nagy volt a kockázata annak, hogy Pasenko sérülése halálos belső vérzéshez vezethet, ezért döntött úgy a sebészcsoport civil kollégáikkal együtt, hogy a helyi klinikán végzik el a műtétet ahelyett, hogy megpróbálták volna a beteget egy másik intézménybe szállítani.



Kim megjegyezte, hogy a lőszer felrobbanásának kockázata rendkívül nagy volt, és a legkisebb rossz mozdulat is tragédiával végződhetett volna. Ennek ellenére a csapat védőpáncélt öltött, és folytatta a nehéz műtétet.

Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium

"Mindenkit figyelmeztettünk a lövedék felrobbanásának veszélyére, de senki sem hezitált" - mondta Kim. "Mindannyian kiszámított kockázatot vállaltunk, és tisztában voltunk a veszéllyel" - tette hozzá, megjegyezve, hogy a csapat nem habozott a műtét elvégzésében, mert "ez a munkánk, és nagyon szenvedélyesen szeretjük, amit csinálunk".



Amikor a lövedéket végül egy homokkal teli vödörbe helyezték, a sebész szerint mindenki fellélegzett és nevetett, megjegyezve, hogy "nem mindennap történik meg, hogy egy gránátot vagy robbanóanyagot kivesznek egy ember testéből".



Pasenkót most egy moszkvai katonai kórházba szállították, ahol várhatóan teljesen felépül.