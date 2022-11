USA

Halott jelöltek nyertek az amerikai választásokon

Tony DeLuca Pennsylvania állam képviselője kedden elsöprő győzelmet aratott az állami kongresszusba jutásért folytatott versenyében. Az egyetlen probléma, hogy a múlt hónapban meghalt, így a tisztviselők furcsa helyzetben vannak, miközben újabb választásra készülnek a megüresedett hely betöltésére.



De nem DeLuca az egyetlen politikus, aki a héten a sírból győzött: a szintén demokrata Barbara Cooper, Tennessee állam volt képviselője legyőzte a független jelöltet, Michael Portert annak ellenére, hogy a múlt hónap végén elhunyt. A nő 93 éves volt, amikor elhunyt, és 1996 óta töltötte be hivatalát.



Pennsylvania esetéhez hasonlóan Tennessee állam törvényei is előírják az új jelöltek bemutatásának határidejét, ami azt jelenti, hogy minden reménybeli jelöltnek ezen időpont után is a szavazólapon kell maradnia, még akkor is, ha már nem él. Bill Lee kormányzó közölte, hogy Cooper utódjának kiválasztására rendkívüli választást tartanak.



A kaliforniai Chula Vista városában hasonló helyzet állhat elő a helyi ügyészi versenyben, mivel a szeptemberben rákban elhunyt Simon Silva demokrata párti jelölt jelenleg vezet a republikánus Dan Smith előtt. A helyi média szerint a város adófizetőinek mintegy 2 millió dollárt kellene kifizetniük a rendkívüli választások finanszírozására, ha Silva győzne.



A posztumusz győzelmek nem teljesen ritkák az amerikai politikában, az év elején történt egy ilyen eset, amikor a texasi Palmhurst választói úgy döntöttek, hogy újraválasztják elhunyt polgármesterüket, aki nem sokkal a választás előtt halt meg. David Andahl észak-dakotai állami képviselő szintén egy régóta hivatalban lévő képviselőt győzött le a 2020-as republikánus előválasztáson hetekkel a halála után, míg Roy Edwards wyomingi állami törvényhozó ugyanebben az évben mindössze egy nappal azelőtt halt meg, hogy ellenfél nélkül nyert volna.