Franciaország

Sztrájkolnak és tüntetnek a párizsi közlekedési dolgozók csütörtökön

A párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP szakszervezetei sztrájkot hirdettek csütörtökre és tüntetést is tartanak a francia fővárosban, magasabb bérért és munkakörülményeik javításáért.



Az RATP szakszervezetei inflációkövető béremelést követelnek, valamint jobb munkakörülményeket, s ennek érdekében a leterheltség csökkentésére új munkahelyek létrehozását. A vezetőség szerint a cégnél a béreket idén már megemelték 5,2 százalékkal, azonban az infláció már elérte a 6 százalékot.



A tüntetést csütörtök délután rendezik meg a dolgozók Párizs belvárosában.



A sztrájk miatt a párizsi tömegközlekedésben fennakadások lesznek. A 4 metróvonal közül csütörtökön csak a két automatizálton közlekednek szerelvények, öt vonal egyáltalán nem nyit ki, míg a többi útvonalon csak a reggeli és a délutáni csúcsidőben indulnak kocsik. Fennakadásokra kell számítani az elővárosi vonatok, a busz- és a villamosközlekedésben is - közölte az RATP.



A munkabeszüntetésre éppen akkor kerül sor, amikor Jean Castex volt miniszterelnök átveszi az RATP irányítását. A kinevezett új igazgatót kedden hallgatták meg a parlamentben.



A sztrájknapot már hetekkel ezelőtt meghirdették a szakszervezetek, amelyek közül a legradikálisabb, és a közszférában legaktívabb CGT országos megmozdulást is tervez a minimálbér megemelése, és a béreknek az inflációt követő indexálása érdekében.



A legutóbbi, október 27-én rendezett szakszervezeti megmozduláson az őszi iskolai szünet alatt viszonylag kevesen vettek részt: a rendőrség 14 ezer tüntetőt számolt össze országszerte, a CGT nem közölt adatokat.



A szervezők csütörtökön viszont 150-200 helyen szerveznek tiltakozó megmozdulást, s azt állítják legalább annyian lesznek, mint október 18-án, amikor a rendőrség szerint 107 ezren, a szakszervezetek szerint 300 ezren tiltakoztak országszerte, miközben béremelésért sztrájkoltak az olajfinomítók, az atomerőművek és a közlekedési vállalatok dolgozói.