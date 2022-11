Ukrajnai háború

Morawiecki: a szövetséges hadseregek az utolsó orosz katona Ukrajnából való távozásáig fognak gyakorolni

A NATO fegyveres erői addig fogják gyakorolni és erősíteni együttműködési képességeiket, amíg az utolsó orosz katona el nem távozik Ukrajnából - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szerdán a délkelet-lengyelországi Nowa Debában, a visegrádi országok közös, Puma-22 fedőnevű hadgyakorlatán.



Az Eduard Heger szlovák kormányfővel közös sajtóértekezleten Morawiecki megerősítette: a múlt péntektől szerdáig tartó gyakorlaton több mint 1700 katona vett részt, a visegrádi csoport (V4) országaiból érkező katonák mellett amerikaiak és britek is.



"Az amerikai és a brit katonákkal együtt egyik gyakorlatot tartjuk a másik után" - fogalmazott. Hozzátette: az együttműködési képességeket addig fogják tökéletesíteni, amíg "mint reméljük, az utolsó orosz katona el nem megy Ukrajnából".



A "nagyon szoros együttműködés a valódi európai értékek, a szabadság, a szolidaritás, a biztonság és a szuverenitás védelmében szükséges" - folytatta Morawiecki, hozzátéve: ezen értékekért ma Ukrajnában zajlik a harc.



A közép-európai együttműködés az Európai Unión és a NATO-n belül nemcsak térségünk szolidaritását, hanem védelmi képességeit is erősíti - hangsúlyozta.



Megerősítette: Lengyelország jövőre 100 milliárd, "sőt, talán mintegy 130 milliárd" zlotyt (8,6 ezer milliárd - 11,2 ezer milliárd forint) szán a hadsereg korszerűsítésére, a bruttó hazai termék (GDP) 3-4 százalékára emelik az ország védelmi kiadásait.



Az ukrajnai háborúra utalva Morawiecki aláhúzta a védelmi képességek erősítésének megelőző és elrettentő szerepét.



Eduard Heger közölte: kormánya szintén befektet a hadsereg korszerűsítésébe "azért, hogy Lengyelországgal és más szövetségesekkel együtt garantálhassa állampolgárai biztonságos életét". Kiemelte a közös hadgyakorlatok szerepét is az elrettentő képességek feljesztésében.



"Békét akarunk teremteni, és megmutatni, hogy erőnk elegendő a béke megőrzéséhez" - jelentette ki a szlovák kormányfő.



Korábbi közlemények szerint a Puma-22-n főként páncélos és gépesített alegységek vesznek részt, de jelen vannak tüzérségi, utász, vegy- és légvédelmi, valamint felderítő alakulatok is. A katonák taktikai manővereivel párhuzamosan parancsnoki gyakorlatok is zajlanak.