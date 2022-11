Munkabeszüntetés

Általános sztrájk bénítja Belgiumot

Általános, országos sztrájk bénítja Belgiumot, a brüsszeli nemzetközi repülőtérről induló járatok több mint felét törölték, a magyarországi járatokat is kiszolgáló charleroi-i légikikötő egy napra bezárt, akadozik a tömegközlekedés a kiszolgálás hiánya miatt, valamint azért, mert a sztrájkolók elállják a bejáratokat, számos bolt nem nyitott ki szerdán az országban.



Az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió internetes oldalán közzétett információk szerint a rendkívül aggasztónak tartott szociális helyzetre hivatkozva hívták tiltakozásra tagjaikat a nagyobb belga szakszervezetek. Az érdekképviseletek a bérek vásárlóerejének csökkenésére hívják fel a figyelmet, az energiaárak maximalizálását szorgalmazzák, a szociális juttatások növelését, a többletnyereség megadóztatását és a fizetések emelését követelik.



A beszámoló szerint Brüsszelben csak egy metróvonal és legfeljebb tizenöt buszjárat közlekedik. A sofőrök egyharmada jelentkezett reggel munkára. A brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) azt javasolja, hogy aki teheti, kerülje szerdán a brüsszeli tömegközlekedést. A vonatok legtöbbje nem közlekedik, jelentések szerint a szerelvények indulása különösen a reggeli órákban akadozott.



Az áltanos sztrájk nemcsak az ország tömegközlekedését zavarja meg jelentősen, hanem a repülőterek kiszolgálását is. A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér a járatok több mint 55 százalékát, mintegy 200 járatot törölt. A induló és az érkező járatok legkevesebb 60 százaléka esetében késés várható. A magyarországi fapados légitársaságok járatait is kiszolgáló charleroi-i légikikötő a sztrájk napjára bezárt. Több légitársaság Kölnbe és Maastrichtba vagy Eindhovenbe szállítja az utasokat - írták.



A közlekedési sztrájkhoz a kereskedők szakszervezetei is csatlakoztak, ezért számos áruházlánc zárva tart szerdán. A sztrájkhoz nem csatlakozó üzletek forgalmát a beszállító cégek munkájának kimaradása, valamint az csökkenti, hogy a megmozdulás résztvevői több esetben elállják a bejáratokat. Országosan szünetel a hulladékgyűjtés, az újságok terjesztése is korlátozott, az iskolák csak a tanulók fogadását biztosítják, az oktatás a legtöbb intézményben szerdán elmarad.



A tömegközlekedés jelentős zavara miatt rendkívüli megnövekedett az autóforgalom, országosan dugók nehezítik a közúti közlekedést - tették hozzá.