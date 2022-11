Erőszak

A KMKF társadalmi szervezetek munkacsoportja is elítéli a munkácsi turulszobor eltávolítását

Önmagában a turulmadár a bátorság, az állhatatosság és a hűség jelképe is, ezt érzik sérülni a munkácsi hatalom döntése miatt. 2022.11.08 13:20 MTI

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Társadalmi szervezetek munkacsoportja keddi ülésén csatlakozott az Országgyűlés külügyi bizottságának a munkácsi turulszobor eltávolítását elítélő állásfoglalásához.



Tilki Attila (Fidesz) társelnök az ülést követő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a turulmadár nem csak egy szobor, hanem szimbólum is, hiszen a Vereckei-hágón levő emlékmű mellett a kárpátaljai magyarok másik olyan emlékműve, amely a nemzeti identitásuk alapja.



A kormánypárti társelnök kiemelte: önmagában a turulmadár a bátorság, az állhatatosság és a hűség jelképe is, ezt érzik sérülni a munkácsi hatalom döntése miatt.



Szabadi István (Mi Hazánk) társelnök a kárpát-medencei demográfiai trendekről szólva kijelentette: csökken a magyarság a Kárpát-medencében. Ezért is tartja fontosnak, hogy a külhoni tapasztalatok és népszámlálások tükröt adjanak a kárpát-medencei magyarság helyzetéről.



A demográfiai helyzetről szólva Tilki Attila megjegyezte: látszik a huszonegyedik századi népmozgások iránya. Minél inkább urbanizált, nagyvárosiasabb a térség, annál több a vegyesházasságoknál a nemzetiségváltás is, viszont minél falusiasabb szerkezetűek egyes helyek, annál inkább ragaszkodnak a régi, ősi nemzetiséghez.



A munkacsoport ülésén a munkácsi turulszobor ügyét Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke mutatta be, majd Tátrai Patrik, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa tartott előadást és külhoni képviselők osztották meg tapasztalataikat a több helyen már lezárult, máshol még folyamatban levő népszámlálások tétjéről.