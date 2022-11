Terrorizmus

Holland terrorelhárítás: a radikális iszlám jelenti továbbra is a legnagyobb kockázatot

Viszonylag nagy kiterjedése és szervezettsége miatt a radikális iszlamista mozgalmak jelentik továbbra is a legfőbb veszélyt a holland nemzetbiztonságra nézve - olvasható a holland terrorelhárító ügynökség (NCTV) kedden közzétett jelentésében.



Az ügynökség elemzése szerint a hollandiai dzsihadista mozgalmak dinamikája kiszámíthatatlan, annak ellenére, hogy a kormány erőteljesen fellépett velük szemben. Az általuk jelentett terrorveszély bármikor nőhet, például mozgósító események hatására, vagy akkor, ha terrorista elítélteket szabadon engedik fogságukból.



Az NCTV arra is felhívta a figyelmet, hogy a szélsőséges kormányellenes mozgalmak fokozatos térnyerése erőszakba csaphat át. Ezek a csoportok alapvetően bizalmatlanságot és dühöt éreznek a kormánnyal és az állami intézményekkel szemben, néhányan közülük összeesküvés-elméleteket terjesztenek. "Az összeesküvés-elméletek aláássak a demokratikus jogrend intézményeibe vetett közbizalmat, terjesztésük terrorcselekményekhez vezethet" - figyelmeztetett az ügynökség.



A jelentés szerint ezek a csoportok a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések elleni tüntetések hátterében jelentek meg, és egyre inkább más, a társadalmat megosztó témákra összpontosítanak. "Egy olyan mozgalom van kialakulóban, amelyet mély ellenségesség, fanatizmus és erőszakos önbíráskodásról szóló képzetek jellemeznek" - fogalmazott az ügynökség.



Az NCTV úgy véli, továbbá hogy egyes szélsőjobboldali mozgalmak is kockázatot jelentenek a nemzetbiztonságra nézve. Az elemzés kiemeli, hogy egyes jobboldali radikális csoportok a terrorista erőszakot tartják törvényes eszköznek a "fehér felsőbbrendűségen alapuló állam" megvalósításhoz. Az ügynökség szerint ez a fajta diskurzus egyre inkább a nyilvános viták részévé válik Hollandiában.