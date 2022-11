Ukrajnai háború

Védelmi miniszter: Ukrajna újabb nyugati légvédelmi rendszereket kapott

NASAMS és Aspide típusú légvédelmi rakétarendszerek érkeztek Ukrajnába - közölte Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter hétfőn a Twitteren.



"Ezek a fegyverek jelentősen megerősítik az ukrán hadsereget, és biztonságosabbá teszik egünket. Továbbra is lőni fogjuk a minket támadó ellenséges célpontokat" - fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető. Reznyikov köszönetet mondott a fegyverekért Norvégiának, Spanyolországnak és az Egyesült Államoknak.



Korábbi híradások szerint az Egyesült Államok összesen nyolc NASAMS légvédelmi rendszert ígért Ukrajnának, amelyekből kettőt hamarosan Ukrajnában hadrendbe is állítanak - írta emlékeztetőül az Ukrajinszka Pravda hírportál. Néhány napja vált ismertté, hogy Spanyolország új katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának, amely tartalmaz egy Aspide légelhárító rakétarendszerhez tartozó akkumulátort, Hawk légvédelmi rendszereket, páncéltörő rakétarendszereket, egyéb fegyvereket és lövedékeket.



Vadim Skibickij, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője a The Economist brit hetilapnak adott nyilatkozatában - amelyet a hírszerzés hivatalos honlapján közzétett - azt mondta, hogy Oroszország Ukrajna polgári infrastruktúrája elleni támadásai során korszerű rakétáinak mintegy 80 százalékát használta fel. "Ily módon az ukrán hírszerzés szerint Oroszországnak 120 Iszkander típusú rakétája maradt" - mondta a tisztségviselő. Közölte: az ukrán katonai hírszerzés tudomást szerzett a Kreml azon terveiről, hogy Fateh-110 és Zolfaghar típusú ballisztikus rakétákat szerez be Iránból, és légi úton a Krím félszigetre, tengeren pedig a Kaszpi-tenger orosz kikötőibe küldi őket. "Tudjuk, hogy a megállapodások már megszülettek" - tette hozzá a szóvivő.



Az ukrán légierő déli parancsnoksága arról számolt be, hogy Herszon megyében hétfő délelőtt a légvédelem lelőtt egy orosz Szu-25-ös katonai repülőgépet. A déli műveleti parancsnokság reggeli jelentésében arról adott hírt a Facebookon, hogy az elmúlt napban az ukrán fegyveres erők rakéta- és tüzérségi egységei 147 tűztámadást, a légierő pedig két sikeres bevetést hajtott végre a déli országrészben. Az előzetes adatok szerint az orosz erők emberéletben 14-et, továbbá három páncélozott járművet, egy drónirányító állást, valamint három lőszerraktárt veszítettek Beriszlav és Herszon városok térségében.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, hétfői összesítése alapján Ukrajnában eddig mintegy 76 460 orosz katona halt meg, közülük az előző nap körülbelül 530-an. Az ukrán erők egyebek mellett megsemmisítettek 277 orosz repülőgépet, 260 helikoptert, 2771 harckocsit, 5630 páncélozott harcjárművet, 1782 tüzérségi rendszert és 1472 drónt.