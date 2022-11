Energiaválság

Morawiecki: az Európai Bizottság megbírságolná Lengyelországot az energiahordozók csökkentett áfája miatt

Az Európai Unióban még megengedett minimális szintre csökkentették az üzemanyagok és a háztartási áram jövedéki adóját is. 2022.11.07 15:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Bizottság meg akarja tiltani Lengyelországnak a bevezetett "inflációellenes pajzs" egyes elemeit, és bírsággal fenyeget, ha megmarad az energiahordozók csökkentett áfája, a kormány ezért módosít az eddigi intézkedéseken - jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



A Társadalmi Párbeszéd Tanácsa (RDS) nevű háromoldalú érdekegyeztető tanács ülésén Morawiecki elmondta: a kormány jelenleg elemzi, hogy az inflációellenes pajzs egyes elemeit hogyan lehetne másokkal helyettesíteni.



A tavaly év végétől több lépésben bevezetett, többségében december végéig érvényes intézkedéscsomag keretében nullára csökkent az élelmiszerek, a földgáz és a műtrágya, nyolc százalékra az üzemanyagok, valamint öt százalékra a távfűtés és a villanyáram áfája.



Morawiecki lehetségesnek nevezte az áram, a gáz, valamint a távfűtés után kivetett áfa és jövedéki adó eredeti tarifáinak visszaállítását, amely lépést viszont - mint mondta -"megfelelő ármechanizmusokkal" helyettesítenék úgy, hogy az árak a kormány korábbi ígéreteinek megfelelően az idei szinten maradjanak.



A kormány a jövő év első negyedében folyamatosan reagálni fog, amennyiben áremelkedés következne be - ígérte Morawiecki. "Itt az energiavállalatok árképzési mechanizmusát akarjuk alkalmazni" - tette hozzá.



Az Európai Bizottság (EB) "tiltja ezen pajzsok meghosszabbítását, igazából máris bírságokkal fenyeget az energiahordozók csökkentett áfája miatt" - magyarázta a kormányfő. A brüsszeli bizottság szerint "csak rövidtávú intézkedésekről volt szó, amelyet a lengyel félnnek minél hamarabb be kell fejeznie" - fűzte hozzá.



Aláhúzta: Varsó "nem akar újabb frontot nyitni" a Brüsszellel folytatott vitákban.



A lengyel inflációellenes intézkedések lehetséges visszavonásáról hétfőn a Dziennik Gazeta Prawna gazdasági napilap írt, mely szerint az EB a gáz, az üzemanyagok és a műtrágyák csökkentett áfája kapcsán fogalmazott meg kétségeket. Az erről szóló levelet a lengyel vezetés "arra utaló jelzésként értelmezi, hogy Brüsszel, amely ez esetben eddig szemet hunyt, nem egyezik bele a jelen helyzet további fenntartásába" - áll a cikkben.