Észak-Korea 'tartós, határozott és elsöprő erejű' intézkedéseket ígért az USA és Dél-Korea ellen

Észak-Korea hadserege tartós, határozott és elsöprő erejű intézkedéseket ígért hétfőn, válaszul az előző héten tartott amerikai-dél-koreai légi hadgyakorlatokra.



Az észak-koreai néphadsereg vezérkara szerint a közös katonai manőver valójában nyílt provokáció, amelynek célja a feszültség szándékos fokozása a térségben, közvetlen célpontja Észak-Korea.



A KCNA állami hírügynökség által hétfőn közölt angol nyelvű nyilatkozatban az olvasható, hogy "A Koreai-félszigeten az Egyesült Államok és Dél-Korea meggondolatlan katonai hisztériakeltése miatt kialakult súlyos helyzet most a bizonytalan konfrontáció felé halad".



A dokumentum szerint az észak-koreai hadsereg is tartott hadgyakorlatot, amelyben légi támaszpontjai és repülőgépek elleni támadásokat feltételeztek. A közleményben megerősítették, hogy az elmúlt időszakban több tucat különböző típusú rakétával, közte ballisztikus rakétával végeztek kísérleteket, hogy ellenőrizzék bevethetőségüket "az ellenség műveletirányítási rendszere" ellen. A tájékoztatásból kiderült, hogy légi gyakorlatot is tartottak, ötszász repülőgép bevetésével.



Észak-Korea a nemzetközi bírálatok ellenére szeptember vége óta szokatlanul gyakran hajt végre rakétakísérleteket. Ezek sorában kilőttek egy több ezer kilométeres hatótávolságú, nukleáris robbanófej hordozására alkalmas interkontinentális ballisztikus rakétát is.



A rakétakísérletekere válaszul Dél-Koreában - az ott állomásozó amerikai erők részvételével - a korábbi évek gyakorlatainál nagyobb katonai manővereket tartottak, köztük a múlt héten is.