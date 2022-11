Ukrajnai háború

Polgári célpontok elleni ukrán támadásokról számoltak be az elcsatolt területek hatóságai

Polgári célpontok elleni ukrán csapásokról és szabotázsakcióról számoltak be vasárnap a helyi hatóságok több, az Ukrajnától elcsatolt területeken lévő településről.



Rakétatalálat érte a kahovkai vízerőmű gátját; az orosz légvédelem elfogott öt HIMARS-rakétát, de egy becsapódott a gát zsilipjébe. Sajtójelentések szerint a keletkezett sérülés nem kritikus.



A Dnyeper bal partjáról, 15 kilométeres sávból a héten több tízezer embert telepítettek ki, mert a helyi hatóságok úgy értesültek, hogy az ukrán hadvezetés nagyszabású rakétacsapásra készülhet a gát ellen.



A Herszon megyei mentőszolgálatok szerint vasárnap ukrán diverzáns- és felderítőcsoportok tevékenysége tíz településen okozott áramkimaradást a régióban és Herszon városban is. A tájékoztatás szerint a Beriszlav-Kahovka autópálya elleni "terrortámadás" következtében megsérült a nagyfeszültségű távvezetékek három vasbeton tartószerkezete. Emiatt az érintett területeken a vízellátás is megszűnt.



A helyreállítás megkezdődött, amit megnehezít, hogy ukrán oldalról lövik a polgári infrastruktúrát és településeket Herszon térségében.

Az orosz védelmi tárca szerint az elmúlt nap folyamán az ukrán tüzérség 15 nagykaliberű lövedéket lőtt ki Enerhodar városra és a zaporizzsjai atomerőművel szomszédos területre a Dnyipropetrovszk megyei Viszsetaraszivka és Kapulivka felől. Válaszul az orosz tüzérség megsemmisített egy ukrán Mszta-B tarackot és két katonai járművet.



Donyeckből a nap folyamán a helyi hatóságok több tüzérségi és rakétacsapást jelentettek.



Az Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi tárca szóvivője által ismertetett hadijelentés szerint a fronton, Kupjanszk irányában, a luhanszki régióban lévő Novoszelivszke településénél egy ukrán megerősített taktikaizászlóalj-csoportot harci repülőgépek, nehézlángszórók és a tüzérség tüze állított meg, a Harkiv megyei Kotljarivkánál pedig egy ukrán taktikaiszázad-csoport ágyútűzbe ütközött. Ezen a frontszakaszon a nap folyamán mintegy kétszáz ukrán katona esett el, valamint nyolc harckocsi, kilenc páncélozott harcjármű és nyolc kisteherautó pusztult el a tábornok szerint.



Konsasenkov azt mondta, hogy Liman irányában két ukrán taktikaizászlóalj-csoport a Luhanszki Népköztársaság Ploscsanka, Artemivka, Sztelmahivka és a Donyecki Népköztársaság Jampilivka községe felé támadott, ahol az orosz tüzérség és légierő csapásai következtében mintegy 250 embert, két harckocsit, négy páncélozott harcjárművet, egy Grad rakétavetőt, egy önjáró löveget és 12 járművet semmisített meg. Nagypontosságú levegő-föld csapás következtében a donyecki régióban, Liman közelében életét vesztette "nacionalista csoportok" és külföldi "zsoldosok" mintegy száz fegyverese, köztük mintegy negyven amerikai, brit és lengyel állampolgár, és elpusztult tíz páncélozott harcjármű is.



A donyecki régió déli részén orosz tüzérségi tűz és előrenyomulás következtében az ukrán fegyveres erők a szóvivő szerint Pavlivka, Novomihajlovka és Vremivka közelében mintegy hetven katonát, egy harckocsit, egy gyalogsági harcjárművet, négy kisteherautót és két amerikai gyártmányú M777-es tarackot veszítettek.

Mikolajiv-Krivij Rih irányában egy gépesített lövészszázad kétszer próbálkozott sikertelenül orosz állások bevételével a Herszon megyei Sablukivka és Pjatikhatki településnél, elveszítve mintegy félszáz katonát, valamint 8 páncélozott harcjárművet és 10 járművet. Kamikazelövedékek Novoperivkánál üzemképtelenné tettek két ukrán önjáró tüzérségi rendszert.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők csapást mértek az ukrán 72. gépesített dandár parancsnoki állására, 67 tüzérségi lőállásaira, valamint 184 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulásra, megsemmisítve egyebek között Zaporizzsjánál az ukrán 65. gépesített dandár lőszerraktárát, valamint donyecki régióban, Krasznoarmejszknál egy rakéta- és tüzérségi fegyverraktárt, benne 120 HIMARS- és 250 Szmercs-rakétával.



Az orosz légierő egy, a légvédelem pedig 16 ukrán drónt lőtt le, továbbá hat HIMARS-, két Vilha-lövedéket valamint egy Tocska-U egy és egy HARM rakétát.



Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 331 repülőgépet, 169 helikoptert, 2452 drónt, 386 légvédelmi rakétarendszert, 6398 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 883 sorozatvetőt, 3560 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 7086 különleges katonai járművet veszítettek.