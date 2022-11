Ukrajnai háború

Kijev felkészült 3 millió lakos evakuálására az áramellátás teljes leállása esetén

Kijev vezetése felkészült az ukrán főváros kiürítésére, azaz a teljes lakosságnak, mintegy hárommillió embernek az evakuálására abban az esetben, ha teljesen megszakadna az áramellátás - közölte Roman Tkacsuk, a városi közigazgatás biztonsági osztályvezetője a New York Times amerikai lapnak adott nyilatkozatában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett vasárnap.



A tisztségviselő kijelentette: a főváros vezetése tisztában van azzal, hogy ha Oroszország folytatja Ukrajnában a polgári infrastruktúra elleni támadásokat, Kijev elveszítheti a teljes áramellátó rendszert. "Ha nincs áram, nem lesz víz sem és a szennyvízcsatornák sem működnek" - tette hozzá. Tkacsuk ugyanakkor úgy vélte, egyelőre nincs ok arra, hogy az emberek elhagyják Kijevet, a helyzet ellenőrzés alatt áll. "A kormány és a városvezetés minden lehetséges intézkedést megtesz az áramellátó rendszerünk védelme érdekében" - hangsúlyozta.



Vitalij Klicsko kijevi polgármester ezt megelőzően nem zárta ki, hogy a fővárosban teljesen megszűnhet az áramellátás, ennek következtében pedig a víz- és távhőszolgáltatás is leáll, ezért arra kérte a kijevieket, fontolják meg a városból történő ideiglenes kiköltözés lehetőségét. ""Mindent megteszünk, hogy ez ne fordulhasson elő. Legyünk viszont őszinték: ellenségeink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város hő, áram, víz nélkül maradjon, és általában azért, hogy mi mindannyian meghaljunk. Különféle forgatókönyveket számolunk, hogy kitartsunk, felkészüljünk" - fogalmazott Klicsko egy hétvégi tévéműsorban. Felhívta a kijevieket, gondoskodjanak arról, hogy legyen otthon ivóvízkészletük, feltöltött akkumulátoruk, némi élelem és meleg ruha.



A polgármester emlékeztetett arra, hogy mintegy ezer melegedőpont telepítését tervezik Kijevben, de megjegyezte, hogy ez nem elég egy hárommilliós városnak.



Az Ukrenerho állami energiaszolgáltató vállalat sajtószolgálatának közlése szerint vasárnap a fővárosban, valamint hét régióban, azaz Kijev, Csenyihiv, Cserkaszi, Zsitomir, Szumi, Harkiv és Poltava megyékben lesz időszakos korlátozás, azaz néhány órán át szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Az ukrán vezérkar közben harctéri helyzetjelentésében arról számolt e, hogy az elmúlt napban csaknem ötszáz orosz katona esett el, velük együtt az orosz hadsereg vesztesége hozzávetőleg elérte a 75 930-at. Az ukrán erők eddig egyebek mellett 2765 harckocsit és 1781 tüzérségi rendszert semmisítetek meg. Az ukrán csapatok négy megyében - a harkivi, a donyecki, a luhanszki és a zaporizzsjai régiókban - 14 településnél verték vissza az oroszok támadóműveleteit.



"Az elmúlt nap során az orosz megszállók négy rakéta- és 19 légitámadást indítottak, továbbá több mint 75 támadást hajtottak végre rakéta-sorozatvetőkkel. Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon és Mikolajiv régiókban több mint 35 településre mértek csapásokat" - írta a vezérkar.



Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok próbálják visszafoglalni a régióban Bilohorivkát, mert a település stratégiai jelentőségű Liszicsanszk város orosz megszállás alóli felszabadításában.



Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó arról adott hírt, hogy a szombati harcok következtében egy civil vesztette életét a régióban és három sebesült meg.



Anatolij Kurtyev, a zaporizzsjai városi tanács titkára közölte, hogy egy polgári lakos életét vesztette az orosz támadások következtében, melyek romba döntöttek egy polgári infrastrukturális építményt. Azt nem árulta el, hogy milyen objektumról van szó.