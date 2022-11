Spanyolországban négyen meghaltak egy lakodalomban történt szándékos gázolásban

Négyen meghaltak, nyolcan megsérültek egy lakodalomban történt szándékos gázolásban vasárnap hajnalban a spanyolországi Torrejón de Ardoz városában.



A hatóságok tájékoztatása szerint összetűzés előzte meg a tragédiát, annak okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



A vitát követően egy 35 éves férfi autójával belehajtott a lakodalomnak helyt adó étterem előtt ácsorgó násznép egy csoportjába, majd elmenekült a kocsiban ülő két kamaszfiával és unokaöccsével.



A teljesen összetört járműre körözést adtak ki, és egy óra múlva, negyven kilométerrel távolabb a csendőrség elfogott a gyanúsítottak közül hármat, a negyediket még keresik.



Az őrizetbe vettek mind azt állították, hogy rájuk lőttek, ám erre egyelőre nem találtak semmilyen bizonyítékot a nyomozók. Autójukban mintegy ötezer euróra bukkantak.



A gázolásban életét vesztette egy 70 éves asszony, egy 60 és egy 40 éves férfi, valamint egy 17 éves fiú. A kórházba szállított sérültek közül négynek az állapota súlyos.

Four dead after fight turns deadly at Spain wedding https://t.co/ZAtqHjxQXp pic.twitter.com/vPEdfKaq7w