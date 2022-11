Tragédia - tóba csapódott egy repülőgép Tanzániában - videó

Tóba zuhant egy ttanzániai utasszállító repülőgép, legalább 19 ember meghalt - erősítette meg vasárnap az ország miniszterelnöke, Kassim Majaliwa. A Precision Air Dar es Salaamból induló járata a Viktória-tóba zuhant útban a bukobai repülőtér felé, és nagyrészt a víz alá került.



Eddig 26 embert mentettek ki a vízből Albert Chalamila, a baleset helyszínéül szolgáló Kagera régió kormányzója szerint. Azt nem tudni, hányan haltak meg a kórházban.



A repülőgép, amely az ország fővárosából, Dar es Salaamból szállt fel, a Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) szerint reggel "vihar és heves esőzések" közepette zuhant a Viktória-tóba.



A repülőgép "problémákkal és rossz időjárással küzdött" mindössze 100 méteres magasságban - mondta William Mwampaghale, a kagera-i rendőrség parancsnoka újságíróknak. "Esett az eső, és a gép a vízbe zuhant".



"Elég sok embert sikerült megmentenünk" - folytatta a főnök, hozzátéve, hogy a mentési munkálatok folyamatban vannak. A gépen 39 utas és négy fő személyzet volt.



A helyszínen készült fotókon és videókon látszik, hogy a repülőgép szinte teljesen elmerült, csak a farka látszik ki a vízből.



A gépet csónakok vették körül, miközben helyi halászok segítettek a mentőknek túlélők után kutatni.

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB