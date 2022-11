Energiaválság

Külföldre távozik Prágából az EP Commodites a rendkívüli adó miatt

Az EPC nem ellenzi a Csehországban keletkezett nagyobb bevételek magasabb megadóztatását, de elutasítja a külföldön generált nyereség utáni rendkívüli adót.

Csehországból külföldre távozik az energiaiparban használt nyersanyagokkal kereskedő EP Commodities (EPC), mert el akarja kerülni a rendkívüli adó fizetését, amelyről pénteken döntött a prágai képviselőház - jelentette be Daniel Castvaj, az Energetikai és Ipari Holding (EPH) szóvivője.



Az EP Commodities része a cseh multimilliárdos Daniel Kretínsky tulajdonában lévő EPH-nak. A Forbes magazin októberi kiadása szerint Daniel Kretínsky a negyedik leggazdagabb cseh vállalkozó, vagyonát 118,6 milliárd koronára (1956,9 milliárd forint) becsülik.



Daniel Castvaj szerint az EPC az elmúlt években erős európai üzleti központot épített ki Prágában, bár a Csehországban megtermelt villamos energia csak egy százalékát teszi ki az EPC üzleti forgalmának.



"Ennek a stratégiai és nagymértékben hazafias döntésnek az alapján Csehországban fizettük az adót, cseh cégeknek és képzett cseh szakembereknek adtunk munkát. Tavalyi forgalmunk meghaladta a 357 milliárd koronát, s az idén várhatóan átlépjük az 500 milliárdot. Valószínű, hogy az általunk a 2022-es év alapján befizetett adó majd bőven meghaladja az egymilliárd koronát" - fejtette ki a szóvivő. "Bevételeink tehát lényegében külföldről származnak, ilyen magas megadóztatásuk a rendkívüli cseh kormánydöntés alapján teljesen értelmetlen. Tájékoztattuk erről a kormányt is, de az álláspontunkat nem vette figyelembe" - indokolta a cég külföldre távozását Daniel Castvaj.



Az EPC nem ellenzi a Csehországban keletkezett nagyobb bevételek magasabb megadóztatását, de elutasítja a külföldön generált nyereség utáni rendkívüli adót. Az EPC új székhelyéről egyelőre nem született döntés.



A cseh parlament alsóháza pénteken hagyta jóvá, hogy az energetikai, vegyipari és bányaipari cégek, valamint a bankok Csehországban a jövő évtől kezdve három éven át rendkívüli adót fizessenek a váratlanul magas bevételeikből.



A rendkívüli adók teljes egészében az államkassza bevételét fogják képezni, a települések önkormányzatainak kérését, hogy a bevételekből ők is részesüljenek, a képviselőház nem hagyta jóvá.



A cseh kormány ezeket a bevételeket a maximális energiaárakkal kapcsolatos állami kiadások fedezésére kívánja felhasználni.



Zbynek Stanjura pénzügyminiszter a parlamentben azt mondta, hogy a rendkívüli adó a jövő évben mintegy 85 milliárd koronát hozhat az államkasszának. A kormány az energiatámogatásokra 100 milliárd koronás kiadásokkal számol. A hiányzó milliárdokat a kormány az energiatermelők megadóztatásából kívánja előteremteni.