Teljesen eltűnt egy iskola, miután mindent elloptak, még a téglát is

A technológiának köszönhetően ma már a tolvajok is innovatívabbak lettek. A közösségi oldalaknak köszönhetően mára már valószínűleg mindenki látott vagy hallott meglepő esetekről. Van azonban egy egyedülálló lopási történet, amely kétségkívül mindenkit megdöbbent.



A dél-afrikai Fokvárosban a tolvajok nem bútorokat vagy iskolai tárgyakat loptak. Ehelyett egy egész iskolát loptak el.



A hatalmas iskolaépületnek csak az alapja maradt meg, miután a tolvajok szinte mindent széthordtak.



Hat hónappal azután, hogy 2019-ben bezárták, a fokvárosi Uitzig gimnáziumból nem maradt más, mint az alapja. Az egykor büszke intézmény minden tégláját, ablakát, tetőcserépét, valamint a vízvezeték- és villanyhálózatát, továbbá a táblák minden elemét ellopták a tolvajok, akik teljesen leépítették az intézményt.



A jelentések szerint állítólag 450 rúpiát kaptak minden egyes ablakért és 2,25 rúpiát minden egyes eladott tégláért. A lakók azt állítják, hogy "a drogfüggők darabonként lopták el az iskolát, hogy az összes anyagot eladhassák annyi pénzért, amennyi elég a drogozáshoz".



"Az oktatási minisztérium elrendelte, hogy az iskola 2019-ben zárja be kapuit a diákok előtt, miután egy vizsgálat megállapította, hogy az iskola szerkezetileg instabil, és "gengszterizmus és vandalizmus" sújtja.

Hat hónapos bezárás után az iskolából már csak az alapja maradt meg" - számolt be a capetownetc hírportál.



A Google Earth-nek köszönhetően az iskola állapotváltozása jól látható. Az erről készült képek a közösségi médiában kezdtek terjedni, felhívva rá a figyelmet.



A helyiek szerint az iskolában öt tanterem, egy aula, két mellékhelyiség és egy nagy bejárati kapu volt. Bútorokat, berendezéseket és más jelentős tárgyakat is tároltak. A rablók azonban egyenként vitték el az értékeket.

A South African school has completely vanished after thieves removed every single one of its bricks. Uitzig Secondary School, in Cape Town to just its foundations within six mos of it closing in 2019. People who ransacked took every single brick, 🤨 pic.twitter.com/velkpiulBO