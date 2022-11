Illegális bevándorlás

Németország és Norvégia nemet mond az olasz partoknál hajókon várakozó migránsok befogadására

Az olasz kormány a nők és gyermekek partra szállítását mérlegeli a külföldi felségjelzésű NGO-hajókról, miközben Berlin után Oslo is nemet mondott az együttműködésre, Párizs viszont pénteken bejelentette, hogy a csaknem ezer migránsból egy kis csoportot kész befogadni.



A szicíliai partoknál továbbra is három nem kormányzati szervezet (NGO) hajója vár kikötésre több mint egy hete. Fedélzetükön több mint nyolcszázan tartózkodnak. A szervezetek közösségi oldalain megjelent bejegyzések szerint "súlyos" a helyzet a hajókon, és jelentősen rosszabbodott az időjárás is, ezért egyre sürgetőbb a kikötés.



A három hajó a norvég felségjelzésű Ocean Viking, amelyet a francia SOS Méditerranée szervezet működtet, a német Humanity 1, valamint a szintén norvég felségjelzésű Geo Barents, amelyet az Orvosok Határok Nélkül (MSF) tart fent.



A római belügyminisztérium továbbra is nemet mond a kikötésükre, és Berlin és Oslo együttműködését sürgeti. A tárca legutolsó közlése szerint nem kizárt a nők és gyermekek partra szállásának engedélyezése. Róma azonban feltételként szabja, hogy az NGO-hajókon azonosítsák a menedékkérelemre jogosultakat, akiket egyenesen Németországba és Norvégiába küldenének tovább.



Mostanáig Berlin nemet mondott, és Oslóból is hasonló válasz érkezett. Mindkét ország a nemzetközi jogra hivatkozik hangsúlyozva, hogy Olaszországnak a hajókhoz legközelebbi biztos kikötőként segítséget kell nyújtani a tengeren bajba jutottaknak.

Egyedül Franciaország mutatott fogadókészséget: Gérald Darmanin belügyminiszter az RMC-BMF tévécsatornának adott interjúban közölte, hogy készek befogadni az Ocean Vikingen tartózkodó nőket és gyermekeket. Jean-Christophe Combe szolidaritásért felelős miniszter szerint a hajón levő mind a 234 migránst átveszik. Nem pontosította, hogy a hajó francia kikötőben köthet-e ki.



Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtöki brüsszeli tárgyalásai követő nyilatkozata szerint a jobboldal kormányra kerülésével "Olaszország nézőpontja megváltozott, és elsőrendűnek az Európai Unió külső határai védelme számít, ahogyan ez az európai jogszabályokban is szerepel".



Antonio Tajani külügyminiszter a G7-csoport Münsterben zajló találkozóján kijelentette, "Olaszország nem hátrál meg, ha emberéletek mentéséről van szó, de a szabályokat tiszteletben kell tartani". Hozzátette, amikor egy hajó kikötési engedélyt kér, tájékoztatnia kell az olasz hatóságokat arról, "hányan vannak, honnan érkeznek, és kikről van szó".







Az Il Giornale jobboldali napilap adatai szerint a Humanity 1 nevű, hatvanméteres hajót a Humanity SOS szervezet működteti, melyet idén januárban az SOS Méditerranée német csoportja hozott létre. 2018-ig az Aquarius hajót használták, majd az Ocean Vikinget. A Humanity SOS-t magánadományokból tartják fent.