Magyarság

Kinevezték a szerb kormány magyar államtitkárait

Nyolc államtitkára lett a legnagyobb délvidéki magyar pártnak, a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb kormányban, a politikusokat már ki is nevezte a kormány. 2022.11.04 12:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerbiában április 3-án tartottak előrehozott parlamenti választást, a kormány azonban csak október 26-án alakult meg, egyik első intézkedéseként pedig a VMSZ államtitkárait nevezte ki. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar párt alelnöke és parlamenti frakcióvezetője a közösségi médiában arról írt, soha ilyen gyorsan nem nevezte még ki a kormány az államtitkárokat, a jó együttműködés bizonyítéka továbbá az is, hogy néhány tárcánál a VMSZ politikusait a többi párt államtitkárainál előbb nevezték ki.



A VMSZ megtartotta korábbi pozícióit az oktatásügyi, az egészségügyi, a mezőgazdasági, az infrastruktúraügyi, az igazságügyi, a környezetvédelmi, valamint a pénzügyminisztériumban, emellett pedig az újonnan létrehozott beruházási minisztériumban is képviselője lett a vajdasági magyarságnak.



Vickó Ferenc onkológus az utóbbi nyolc évben az egészségügyi minisztériumban volt államtitkár, és ismét őt jelölték erre a pozícióra. A 63 éves szakpolitikus 2014-es kinevezése előtt a Vajdasági Onkológiai Intézet igazgatójaként vezette az intézményt, emellett pedig évek óta sebészetet tanít az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karán.



A mezőgazdasági minisztériumban sem lesz államtitkárváltás. Továbbra is a 46 éves Juhász Attila mezőgazdasági mérnök felel ezért a területért.



Az oktatásügyi államtitkári posztot a következő időszakban is Vicsek Annamária tölti be, aki 2014 és 2016 között a párt parlamenti képviselője volt, az utóbbi hat évben pedig már államtitkárként oktatási kérdésekkel foglalkozott.



Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúraügyi minisztériumban továbbra is Lálity Urbán Emese képviseli a VMSZ-t. A torontálvásárhelyi építészmérnök korábban helyi politikával foglalkozott.



Nyilas Mihályt két évvel ezelőtt nevezték ki igazságügyi államtitkárrá. A 60 éves jogász is marad a posztján.



A pénzügyminisztériumban sem lesz váltás, továbbra is Kerekes József lesz a VMSZ államtitkára, a környezetvédelmi államtitkár pedig az 52 éves Jaksa Róbert marad.



Új államtitkárként kerül a kormányba Gyivánovity Dániel. A 43 éves közgazdász az előző két évben parlamenti képviselő volt.



Pásztor Bálint frakcióvezető korábban arról beszélt, hogy az államtitkári helyek azért fontosak, mert lefedik a vajdasági magyarság számára fontos területeket. A politikus a közösségi médiában pénteken közzétett bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a választást megnyerő Szerb Haladó Párt már aláírta a koalíciós szerződést. Az interneten is elérhető dokumentumban szintén kiemelt helyet kaptak a vajdasági magyarság számára fontos kérdések.