Ukrajnai háború

Újabb nagyszabású ukrán-orosz fogolycserét hajtottak végre

Újabb fogolycsere keretében csütörtökön 107 ukrán katona szabadult ki orosz fogságból - számolt be Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



A tisztségviselő kiemelte, hogy a most kiszabadultak közül 74-en a Donyeck megyei Mariupolban lévő Azovsztal üzemben estek orosz fogságba. Jermak szavai szerint sok közöttük a súlyos sérült. "Az állam mindent megtesz, hogy mindannyiuknak segítsen" - ígérte.



Ukrán részről arra nem tértek ki, hogy cserébe hány foglyot adtak át az orosz oldalnak.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben Katerina Szakellaropoulou görög államfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Ukrajna lemond a részvételről a G20-országok november 15-16-án Indonéziában tartandó csúcstalálkozóján, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök ott lesz.



Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon közzétett jelentésében azt írta, hogy folytatódik a dél-ukrajnai Herszon megyében a lakosság "jogellenes kitelepítése" a Dnyeper (Dnyipro) folyó jobb partjáról, miközben az orosz megszálló adminisztráció tagjait és a velük együttműködő ukránokat távolabbra szállítják: a megszállt területeken mélyen belül fekvő, a herszoni régiót a Krím félsziget északkeleti részével összekötő keskeny tengeri földnyúlványon, az Arabatszka Sztrilkán található szanatóriumokba.



A hírszerzési jelentés szerint a herszoniakat azzal ösztönzik elköltözésre, hogy úgynevezett lakhatási igazolást ajánlanak nekik, amely alapján állítólag lakást vásárolhatnak az Oroszországi Föderációban. A "kiürítés" keretében a helyi lakosokat "erőszakkal kilakoltatják lakásaikból, házaikból". Az ukrán katonai hírszerzés értesülése szerint az üresen álló lakásokba civilbe öltöztetett orosz katonákat költöztetnek be.



"A herszoni bentlakásos iskolákból a gyerekeket a Krím félszigetre vitték, ahol a mai napra az egyik szimferopoli pszichiátriai kórházban helyezték el őket" - írta a hírszerzés, hozzátéve, hogy úgyszintén a Krímbe szállították a herszoni büntetés-végrehajtási intézményben fogva tartott elítélteket.



Az ukrán vezérkar korábban azt jelentette, hogy Herszon régió orosz adminisztrációja a megyeszékhelytől délre, Szkadovszkba költözött - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.