Ukrajnai háború

Ukrán főparancsnok: Oroszország kétszer több repülőgépet veszített Ukrajnában, mint Afganisztánban

Valerij Zaluzsnij szerint az Ukrajnával vívott háború ugyanolyan szégyen Oroszország számára, mint az afganisztáni volt, és Ukrajna inváziója Oroszország pusztulásához fog vezetni. 2022.11.03 16:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Február 24. óta az ukrán erők kétszer annyi orosz repülőgépet semmisítettek meg, mint amennyit az afganisztáni háború tíz éve alatt a szovjet hadsereg elveszített - jelentette ki Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtöki Facebook-bejegyzésében



"A teljes körű agresszió során Ukrajna védői kétszer annyi orosz repülőgépet semmisítettek meg, mint amennyit a Szovjetunió az afganisztáni háború tíz éve alatt veszített el, azaz 278 orosz repülőgépet Ukrajnában, szemben 118 szovjet repülőgéppel, amely Afganisztánban semmisült meg" - írta a főparancsnok.



Zaluzsnij szerint az Ukrajnával vívott háború ugyanolyan szégyen Oroszország számára, mint az afganisztáni volt, és Ukrajna inváziója Oroszország pusztulásához fog vezetni.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára a Telegram üzenetküldő alkalmazáson kijelentette: Oroszországban a hatalom fokozatosan egy bűnözői terrorista csoport kezébe kerül, az országot nem a kormányzata irányítja.



"A Kreml az irányítás elvesztésének szakaszában van. Az Oroszországi Föderációban a hatalom hamarosan egy bűnözői terrorista csoport kezébe kerül, a hatalmi funkciókat (Ramzan) Kadirov (csecsen vezető) büntetőkülönítményeire és Prigozsin börtöntöltelékeire ruházták át" - írta Danyilov. Utóbbinál a Wagner magánhadseregre utalt, amelyet Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember irányít, és amelynek fegyveresei szintén részt vesznek az Ukrajna elleni háborúban.



Olekszij Hromov dandártábornok, az ukrán vezérkar műveleti főigazgatóságának helyettes vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy információik szerint Oroszország titokban folytatja tovább a mozgósítást, a befejezéséről szóló hivatalos nyilatkozatok ellenére.



"A Kremlnek a mozgósítás befejezéséről szóló nyilatkozatai ellenére érdemes megjegyezni, hogy a kormány titkos üzemmódra állt át, az események nyilvánosságát megnyirbálták, de ezzel egy időben a sorozóirodák utasítást kaptak a katonai regisztráció és a besorozás folytatására, valamint az Ukrajna elleni úgynevezett különleges katonai műveletben való részvételre szerződést kötni kívánó önkéntesek felkutatására, illetve toborzására. Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek soraiból elbocsátott, sebesült katonákat megpróbálják visszaküldeni. Ezenkívül a fiatal tisztek utánpótlása érdekében az orosz védelmi minisztérium határozattal felgyorsította a diplomás kadétok képzését" - idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál a katonai vezetőt.



A vezérkar csütörtöki jelentése szerint eddig Ukrajnában megközelítőleg 74 ezer orosz katona halt meg.

Jurij Szobolevszkij, a herszoni városi tanács alelnöke a Telegramon arról adott hírt, hogy a dél-ukrajnai városban eltűnt a megyeháza tetejéről az orosz zászló. Ezt alátámasztandó fényképet is nyilvánosságra hozott.



Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat sajtóközleményében azt írta, hogy az orosz megszállók igyekeznek megjavítani a zaporizzsjai atomerőműnek a támadásokban megrongálódott vezetékeit, és a közeljövőben össze akarják azokat kötni a krími és Donyec-medencei megszállt területekkel. A vállalat emlékeztetett arra, hogy az atomerőművet csütörtökön ismételten lekapcsolták az ukrajnai elektromos hálózatról, miután az orosz tüzérség lövései megrongálták a megmaradt nagyfeszültségű vezetékeket, így jelenleg csak dízelgenerátorokkal működik.



Az Enerhoatom arra is kitért, hogy az atomerőmű és környékének orosz ágyúzása nemcsak az atomerőmű infrastruktúrájában, hanem az állatvilágban is komoly károkat okoz. A létesítmény elaknásított térségében az elmúlt három hónapban legalább harminc kutya, róka és vaddisznó pusztult el. Az atomerőmű blokkjainak hidegleállási állapotba helyezése miatt pedig a hűtőtó hőmérséklete 13 Celsius fokra csökkent, ami a halak tömeges pusztulásához vezetett.