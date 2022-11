Ukrajnai háború

Bekérették a moszkvai brit nagykövetet az orosz külügyminisztériumba

Bekérették Deborah Bronnert moszkvai brit nagykövetet csütörtökön az orosz külügyminisztériumba a Szevasztopoli-öbölben a hétvégén végrehajtott dróntámadás ügyében.



Marija Zaharova külügyi szóvivő szerdán azt ígérte, hogy Moszkva bizonyítékokat tartalmazó információkat mutat be a misszióvezetőnek Nagy-Britannia részvételéről az orosz Fekete-tengeri Flotta szevasztopoli támaszpontja elleni október 29-i támadásban és az Északi Áramlat gázvezeték elleni szeptember 26-i szabotázsakcióban.



A nagykövet több mint félórát töltött a külügyminisztériumban, majd távozóban nem kívánt válaszolni az épület előtt őt váró mintegy húsz fős újságírócsoport kérdéseire. Az RT orosz állami médiaszolgáltató helyszíni beszámolója szerint a bejáratnál egy diákcsoport azt skandálta, hogy Nagy-Britannia terrorista ország.



Az orosz külügyminisztérium délután kiadott közleménye szerint a tárca határozottan tiltakozott a nagykövetnél amiatt, hogy brit katonai szakemberek részt vesznek az ukrán különleges műveleti erők egyebek között tengeri szabotázsakciókra való kiképzésében, valamint felszerelésében. Moszkva szerint az ilyen konfrontatív brit fellépés a helyzet eszkalációjával fenyeget, valamint kiszámíthatatlan és veszélyes következményekkel járhat.



A tárca az "ellenséges provokációkat" elfogadhatatlannak nyilvánította, és azonnali befejezésüket követelte. Álláspontja szerint ha az "agresszív cselekmények", amelyek a közvetlen konfliktusba sodródás kockázatával járnak, folytatódnak, a káros következményekért és a két ország közötti növekvő feszültségért a felelősség egyértelműen a brit felet fogja terhelni majd.



A külügyi közlemény az orosz kifogásokat részletezve rámutatott, hogy London és Kijev között 2020-ban megállapodás született az ukrán haditengerészet búvárai számára indított brit képzési program bővítéséről, amelynek végrehajtását annak az évnek a végén meg is kezdték a Fekete-tengeren. A dokumentum szerint a fekete- és az azovi-tengeri bevetésre a búvár diverzánsokat az ukrán fegyveres erők Anytin Holovatij atamánról elnevezett déli különleges műveleti központjában képezik ki (A3199 katonai egység, korábban 73. Haditengerészeti Különleges Műveleti Központ) a Mikolajiv megyei Ocsakivban, a mélytengeri robbantási ismereteket pedig Odesszában oktatják nekik, a különleges műveleti búváriskolában, amely a 198. haditengerészeti kiképzőközpont része, és a mikolajivi A3163-as katonai egységhez tartozik.

Az orosz tájékoztatás értelmében a Fekete-tengeren, Odessza, Mikolajiv és Ocsakiv közelében az ukrán haditengerészet alegységei brit szakemberek közreműködésével merüléseket hajtottak végre, egyebek között gyakorolva az objektumrobbantást is. Idén augusztus-szeptemberben mintegy 15 brit katonai kiképző a Dnyeper-torkolatban lévő Pervomajszkij szigeten, Ocsakivtól három kilométerre délre hajók elleni támadásra tervezett, víz alatti drónok kezelésére oktatott ukrán katonákat.



Ugyanebben az időszakban az Ukrajnának szánt aknaszedő hajók legénysége is brit kiképzést kapott, és az orosz fél tudomása szerint a brit légierő repülő drónokat adott át az ukrán hadseregnek.



"Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt az sms-t, amelyben Liz Truss brit miniszterelnök egy perccel a gázvezetékek felrobbantása után azonnal jelentést tesz Antony Blinken amerikai külügyminiszternek arról, hogy "elvégeztetett" - jelentette ki Nyikolaj Patrusev, a biztonsági tanács titkára a FÁK-beli kollégáival a Moszkvában, csütörtökön folytatott megbeszélésén.



Patrusev azt hangoztatta, hogy a csővezetékek elleni támadás fő haszonélvezője az Egyesült Államok volt, az orosz védelmi minisztérium szerint pedig a brit haditengerészet is részt vett ennek tervezésében és végrehajtásában.



Azt, hogy Truss egy perccel az Északi Áramlat felrobbanása után sms-t küldött Blinkennek azzal a szöveggel, hogy "It's done" (Elvégeztetett), a Kim Dotcom néven ismertté vált informatikai vállalkozó és hacker állította a Twitteren. Dotcom szerint az oroszok így tudták meg, hogy Nagy-Britannia felrobbantotta a csővezetékeket. A történetnek a sajtó egy része által felkapott verziója szerint az üzenetet Truss nem arról a telefonról küldte, amelyet sajtóértesülések szerint hackerek törtek fel.



Kim Dotcom (Kim Schmitz) német-finn vállalkozó, a Megaupload és a Mega fájlcserélő szolgáltatás alapítója jelenleg Új-Zélandon él. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) zsarolással, pénzmosással és csalással vádolja. Az Egyesült Államok kezdeményezte Új-Zélandnál a kiadatását, amit Dotcom a bíróságon támadott meg