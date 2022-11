Háború

Dróngyilkos vámpírokat kap Kijev

Ukrajna várhatóan hamarosan több úgynevezett VAMPIRE drónelhárító rendszert kap - közölte Pat Ryder, a Pentagon sajtószóvivője, aki megerősítette Washington elkötelezettségét, hogy Kijevet továbbra is légvédelmi képességekkel látja el. A nyilatkozatot Oroszország folyamatos, Ukrajna energetikai infrastruktúráját célzó csapásai közepette tette.



Ryder kedden újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai kormánynak még nem sikerült szerződést kötnie a lézerirányítású rakétavetőkre, de arra számít, hogy a következő hónapokban sikerül megállapodni. "Jelenleg 2023 közepére számítunk a szállításra" - magyarázta, megjegyezve, hogy "a légvédelem továbbra is prioritást élvez".



A VAMPIRE, vagyis a Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (jármű-agnosztikai moduláris rakományágyas ISR rakétafelszerelés) szinte bármilyen polgári teherautó rakterére felszerelhető, és olyan lézervezérlésű lőszereket használ, amelyek képesek földi és légi célpontok, köztük pilóta nélküli légi járművek eltalálására is. Bár nem kifejezetten drónellenes fegyverként hirdetik, a VAMPIRE-hoz hasonló rendszereket Ukrajnában széles körben használták erre a célra.



Ezek a rendszerek részei annak a 3 milliárd dolláros fegyvercsomagnak, amelyet a Pentagon még augusztusban jelentett be Ukrajna számára. Ez magában foglalja a National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, azaz a NASAMS rendszereket is, amelyek Washington szerint szintén "a közeljövőben" érkeznek Ukrajnába.



Kijev azóta követel fejlettebb légvédelmi rendszereket, amióta Oroszország katonai taktikáját Ukrajnában olcsó kamikaze drónok használatára változtatta, hogy megbénítsa Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Kijev szovjet korabeli és a NATO által szállított légvédelmi rendszerei eddig nem voltak képesek hatékonyan megállítani az orosz UAV-okat.



Ukrajna számos régiójában rendszeres áramkimaradások tapasztalhatók az ukrán energetikai létesítmények elleni tömeges csapások kezdete óta. Az orosz megközelítés megváltozása azután következett be, hogy Moszkva Kijevet vádolta meg az infrastruktúrája, köztük a stratégiai fontosságú krími híd elleni terrortámadásokkal.

The Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (VAMPIRE) system is "a portable kit that can be installed on most vehicles for launching of the advanced precision kill weapons system (APKWS) or other laser-guided munitions."



Basically a laser-guided rocket technical https://t.co/JKnMigmpl4 pic.twitter.com/KnL2HxHnbt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 25, 2022