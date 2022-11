Koronavírus-járvány

Romániában is megjelent az omikron Amerikában terjedő BQ.1-es alváltozata

Romániában is megjelent a koronavírus omikron variánsának új, Amerikában nagyon gyorsan terjedő BQ.1-es jelzésű alváltozata: a közegészségügyi intézet (INSP) e heti összesítése szerint az országban eddig öt ilyen fertőzést azonosítottak - közölte szerdán a News.ro hírportál.



Az INSP jelentése a koronavírus "aggodalomra okot adó" változatainak (VOC) gyakoriságával foglalkozik, és csak egy lábjegyzetben szerepel az, hogy az elmúlt héten beazonosított, "figyelmet igénylő változatok" (VOI) az új, BQ.1-es alvariánshoz tartoznak.



Erre Octavian Jurma temesvári orvos, a romániai koronavírus-járvány egyik legtöbbet idézett kutatója hívta fel a figyelmet, aki "állami szintű vírustagadásnak" minősítette azt, hogy az új kórokozó megjelenésével és közösségi terjedésével a bukaresti egészségügyi minisztérium nem foglalkozik. Jurma a szaktárcát hibáztatja azért is, hogy a romániai laboratóriumok egyre kevesebb, a vírusváltozatok pontosabb beazonosítására alkalmas szekvenciális elemzést végeznek.



Míg négy hete 174, három hete 94, két hete 32 szekvenciális elemzést értékeltek ki Romániában, addig múlt héten számuk 18-ra csökkent, közülük azonban négy már az új vírus-alvariánst mutatta ki - mutatott rá a News.ro által idézett Facebook-bejegyzésében a szakértő.



Jurma szerint egy új járványhullám kezdetét jelezheti, hogy múlt héten (a korábbi 90-ről ismét száz fölé) emelkedett az intenzív terápiára szoruló koronavírusos betegek száma, úgy értékelte: ezért is fontos lenne beazonosítani, hogy milyen kórokozó terjed. Romániában egyébként továbbra is enyhén csökkenő tendenciát mutat a fertőzések száma, de a járványgörbe ellaposodott.



A koronavírus szeptemberben megjelent BQ.1-es, illetve BQ.1.1-es omikron-alvariánsa október végén már a fertőzések 29 százalékát okozta az Egyesült Államokban, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) hétfői közleménye szerint pedig megjelent már Nagy-Britanniában is, valamint több európai uniós tagállamban. Az ECDC arra számít, hogy november végéig, december elejéig ezek az alvariánsok fogják okozni a Covid-fertőzések több mint felét Európában, a jövő év elején pedig részarányuk meg fogja haladni a 80 százalékot.



Az ECDC szerint egyelőre semmi sem utal arra, hogy az új alvariánsok súlyosabb megbetegedést okoznának, mint a nyári járványhullámért felelős BA.4-es és BA.5-ös alváltozatok, viszont terjedési sebességük azt jelzi, hogy nagyon fertőzőek. Egy tanulmány pedig azt valószínűsíti, hogy ezek a kórokozók is meg tudják kerülni - a korábbi változatokkal történt fertőzések vagy az oltás által kialakított - immunválaszt.