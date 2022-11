Szerbia-Koszovó

Szerb kormányfő: minden kémkedő drónt lelövünk

Az utóbbi néhány napban több drónt is észlelt a szerb hadsereg Szerbia és Koszovó határán, a pilóta nélküli repülőgépek katonai létesítményeket figyeltek meg. 2022.11.02 10:19 MTI

Ez elfogadhatatlan, és a jövőben minden olyan drónt, amelyet a katonai létesítmények közelében érzékelnek, azonnal le fognak lőni - hangsúlyozta Ana Brnabic szerb miniszterelnök a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS).



A szerb kormányfő szerint minden állam hasonlóan lépne fel, amennyiben ilyen esetet tapasztalna.



Tájékoztatása szerint a drónok Koszovó irányából érkeztek, hogy felmérjék a szerb hadsereg állásait és felkészültségét.



Miután észrevették a drónokat, a légtér védelme érdekében a szerb MiG-29-es vadászgépek is felszálltak, a harci repülőgépeket állandó készültségbe helyezték.



Milos Vucevic védelmi miniszter az RTS szerda reggeli műsorában rámutatott, a vadászgépek nem drónokra vadásznak, azok hatástalanítására megvannak a megfelelő módszerek, hanem a légteret védik egy esetleges komolyabb támadástól.



Aleksandar Vucic államfő utasítására a légvédelem mellett a szerb hadsereg többi egységét is készenlétbe helyezték.



A szerb vezetők hangsúlyozzák, hogy Szerbia a béke és a biztonság megőrzésére törekszik, véleményük szerint azonban a koszovói fél nem gondolkodik észszerűen, és mindent bevet a helyzet destabilizációja érdekében.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Éppen ezért Szerbia nem ismeri el a koszovói okmányokat, és követeli szerbre cserélésüket. Albin Kurti koszovói miniszterelnök viszont határozottan kijelentette: minden a kölcsönös elismerésen múlik, amennyiben Szerbia elismeri Koszovó függetlenségét, akkor a koszovóiak hozzáállása is megváltozik.