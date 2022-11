Fegyverkezés

Észak-koreai rakéták sorozata miatt légiriadót rendeltek el egy dél-koreai szigeten

Észak-koreai rakéták sorozata miatt szerdán légiriadót rendeltek el egy dél-koreai szigeten, a lakosokat földalatti óvóhelyekre menekítették, a rakéták közül legalább egy a két ország közötti tengeri határ közelében csapódott be.



Dél-Korea válaszul szintén rakétákat lőtt ki. Órákkal a rakétaindítások előtt Észak-Korea hevesen megfenyegette az éppen hadgyakorlatot tartó szomszédját és az Egyesült Államokat azzal, hogy atomfegyverek bevetésével a két országnak "szörnyű árat kell fizetnie" a katonai manőverért, amelyet Phenjan az ellene irányuló inváziós próbának tekint.



A dél-koreai hadsereg szerint Észak-Korea több mint tíz különböző típusú rakétát bocsátott fel keleti és nyugati partjainál. Az egyik rakéta a dél-koreai Ulleung-sziget felé repült, mielőtt végül a szigettől 167 kilométerre északnyugatra lévő helyen becsapódott. A dél-koreai hadsereg ezt követően légiriadót rendelt el a szigeten - számolt be a szöuli vezérkar. A helyi média fotókat tett közzé, amelyeken a sziget lakói földalatti óvóhelyekre vonulnak.



A rakéta becsapódási pontja mintegy 26 kilométerre volt a két állam tengeri határától. A dél-koreai hadsereg szerint ez volt az első alkalom az országok 1948-as felosztása óta, hogy egy észak-koreai rakéta ilyen közel csapódott be a tengeri határhoz.



Tizenkét éve, 2010-ben Észak-Korea ágyúzott egy dél-koreai szigetet, és megtorpedózott egy dél-koreai hadihajót, mindkét eset a félsziget nyugati partjainál történt, a támadásokban 50 ember meghalt.



Dél-Korea szerdán közölte, levegő-föld rakétákkal hajtott végre kísérleteket, hogy megmutassa eltökéltségét, határozottan szembeszáll az észak-koreai provokációkkal. A dél-koreai hadsereg közölte, hogy vadászgépei három precíziós irányítású rakétával támadtak az országok keleti tengeri határához közeli helyszíneket.



A dél-koreai vezérkar korábban három észak-koreai fegyverrel indított rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát azonosított, amelyeket az észak-koreai Vonsan keleti parti városból indítottak, köztük azt, amelyik a tengeri határ közelében csapódott be.



Az észak-koreai rövid hatótávolságú fegyvereket arra tervezték, hogy kulcsfontosságú dél-koreai létesítményeket, köztük az ottani amerikai katonai támaszpontokat támadják.



Jun Szok Jol dél-koreai elnök rendkívüli értekezleten utasította a biztonsági tisztviselőket, tegyenek gyors lépéseket, hogy Észak-Korea szembesüljön provokációjának következményeivel.

A Koreai-félszigeten az utóbbi hónapokban elszabadultak az indulatok, mivel Észak-Korea nukleáris töltett hordozására képes rakétákkal kísérletezett, és olyan törvényt fogadott el, amely felhatalmazza nukleáris fegyvereinek megelőző bevetésére számos helyzetben. Egyes szakértők még mindig kételkednek abban, hogy Észak-Korea képes lenne elsőként atomfegyvert bevetni az amerikai és dél-koreai erőkkel szemben.



Észak-Korea azzal érvelt, hogy a közelmúltban végrehajtott fegyvertesztjei válaszok Washington és Szöul közös hadgyakorlataira, amelyet inváziós próbának tekint, beleértve az e heti, mintegy 240 harci repülőgép részvételével zajló déli katonai manővereket is.