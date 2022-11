Háború

Amerikai csapatok vannak Ukrajnában - média

Amerikai csapatok érkeztek Ukrajnába, ahol a NATO fegyverszállításait ellenőrzik az országba - közölte hétfőn a Pentagon egy név nélkül nyilatkozó tisztségviselője több amerikai médiummal. Nem világos, hogy hány fős személyzetről van szó, és hogy hol tartózkodnak.



A tisztviselő azt mondta, hogy a csapatkontingenst Garrick Harmon dandártábornok, az Egyesült Államok kijevi védelmi attaséja vezeti.



"Több ilyen ellenőrzésre is sor került" - mondta a tisztviselő az újságíróknak, anélkül, hogy elárulta volna, hol zajlottak a vizsgálatok. Hozzátette, hogy az ellenőrzések nem "a frontvonal közelében" történnek, hanem ott, ahol a biztonsági körülmények lehetővé teszik.



Az Egyesült Államok az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányait még azelőtt ellenőrizte, hogy Oroszország februárban megkezdte volna háborúját, de személyzetét már napokkal annak kezdete előtt kivonta az országból. Nem világos, hogy hány katona tért vissza, vagy hogy az ellenőrzések mikor kezdődtek újra.



A Pentagon illetékese csak annyit mondott, hogy "kis" számú csapatról van szó.



Az amerikai külügyminisztérium a múlt héten jelentette be, hogy "személyzetet különít el, hogy segítse az ukrán kormányt az amerikai biztonsági segítségnyújtás... kezelésében", bár azt nem említette, hogy ezek a katonák a hadsereg soraiból kerülnének ki. A tervet azután jelentették be, hogy amerikai hírszerző ügynökségekre hivatkozó médiajelentések azt állították, hogy Washington nem tudja nyomon követni az Ukrajnának küldött fegyvereket.



Egy hírszerzési forrás áprilisban azt mondta a CNN-nek, hogy ezek a fegyverek "egy nagy fekete lyukban" tűnnek el, amint bejutnak az országba. A Pentagon névtelenül nyilatkozó tisztviselője újságíróknak azt mondta, hogy Kijev "átlátható" volt, és eddig együttműködött az ellenőrökkel.



Bár amerikaiak saját elhatározásukból harcoltak és haltak meg Ukrajnában, a hétfői bejelentés február óta az első alkalom, hogy Washington elismerte az egyenruhás csapatok ukrajnai jelenlétét.



Vlagyimir Putyin orosz elnök óva intette az Egyesült Államokat és NATO-szövetségeseit attól, hogy belekeveredjenek a konfliktusba, és még a bejelentés előtt kijelentette, hogy a Kreml úgy tekint magára, mint aki az "egész nyugati katonai gépezet" ellen harcol Ukrajnában.