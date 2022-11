A volt brit miniszterelnök épp az Északi Áramlat robbanásai után küldött egy üzenetet: kész

Az orosz külügyminisztérium mérlegelte azokat a találgatásokat, amelyek szerint Liz Truss volt brit miniszterelnök gyanús üzenetet küldött Antony Blinken amerikai külügyminiszternek az Északi Áramlat tenger alatti vezeték megrongálódása után.



Londonnak hivatalosan is kommentálnia kell azt az állítást, miszerint Truss közvetlenül azután küldte a "kész" üzenetet az amerikai csúcsdiplomatának, hogy hatalmas robbanások tették működésképtelenné az Oroszország és Németország között futó gázvezetékeket - közölte kedden Marija Zaharova szóvivő.



Kijelentette, hogy "világszerte emberek millióinak joga van tudni, mi történt a világ energiabiztonságával", és hogy az Egyesült Államoknak és az Egyesült Királyságnak volt-e szerepe a támadásban.



Az állítás a jelek szerint Kim Dotcom finn-német technológiai üzletembertől és közösségi médiaszemélyiségtől származik. Múlt héten a brit médiában megjelent, Truss telefonjának esetleges feltöréséről szóló hírekre reagálva azt állította, hogy Moszkva a London és Washington elleni vádakat a készülékből szerzett információkra alapozta.



Dotcom azt találgatta, hogy Truss "egy perccel a csővezeték felrobbanása után, és mielőtt bárki más megtudta volna" üzent Blinkenek, hogy "kész".



Az állítólagos hackelésről szóló történetet a Mail on Sunday névtelen biztonsági forrásokra alapozva hozta le. Az újság azt állította, hogy az elkövetők megszerezték Truss egy éves, brit és külföldi tisztviselőkkel folytatott, rendkívül érzékeny kommunikációját, és feltételezte, hogy a hackerek Oroszországnak dolgoztak.



Az Északi Áramlat csővezetékeket erős robbanások rongálták meg szeptember végén, amikor Truss még a brit miniszterelnökként töltötte be rekord-rövid hivatali idejét. Moszkva megjegyezte, hogy nyilvánvalóan az USA volt az a fél, amely a legtöbbet profitált az esetből, amely aláásta az EU képességét arra, hogy földgázszállítmányokat kapjon Oroszországból. Amerika most saját, drágább cseppfolyósított földgázát értékesíti Európának.



Azt az állítást, hogy Nagy-Britanniának köze volt a vezetékek felrobbantásához, az orosz védelmi minisztérium tette múlt szombaton, amikor részleteket közölt az orosz fekete-tengeri flotta elleni dróntámadásról.



A minisztérium azt állította, hogy azt Ukrajna indította az Ocsakov városában állomásozó "brit szakemberek" segítségével. Ugyanennek a "Királyi Haditengerészet egységének tagjai részt vettek a vezetékek elleni támadás megtervezésében, támogatásában és végrehajtásában" - magyarázta az orosz hadsereg.



A brit védelmi minisztérium egy tweetben reagált az állításra, amelyben azzal vádolta orosz kollégáját, hogy "epikus méretű hamis állításokkal házal".

How do the Russians know that the UK blew up the North Stream pipelines in partnership with the US?



Because @trussliz used her iPhone to send a message to @SecBlinken saying "It's done" a minute after the pipeline blew up and before anybody else knew?



iCloud admin access rocks!