Putyinista politikus gázolt el egy kisgyermeket, majd magára hagyta - megrázó videó

Szergej Mamontov, az Egységes Oroszország párt politikusa hétvégén elütött egy gyereket, amikor az egyik utcán balra kanyarodott. A férfi miután elcsapta a kisfiút, áthajtott rajta, majd kiszállt az autójából. Mamontov ugyan odasétált a fiúhoz, és megnézte, mi van vele, de némi hezitálás után visszaült az autójába, és elhajtott a helyszínről, anélkül, hogy bármiféle módon megpróbált volna segíteni a fiún. A baleset a Novoszibirszki területen történt - írja az Index.



Miután Mamontov autója felkerült a körözési listára, a férfi önként feladta magát a rendőrségen. Cserbenhagyás miatt büntetőeljárás indult a putyinista politikus ellen az Orosz Föderáció büntető törvénykönyvének 125. cikke értelmében. Putyin pártja, az Egységes Oroszország közölte, hogy Mamontovot kizárták köreikből.



"Az, aki elüt egy gyermeket, majd magatehetetlen állapotban, segítség nélkül az út közepén hagyja, aligha nevezhető embernek, ezért a legsúlyosabb büntetést kell rá kiszabni" - vélekedett a párt egyik magas rangú tisztviselője, aki szerint Mamontov viselkedése undorító.



A hatéves fiút mentőhelikopter vitte a Novoszibirszki Regionális Klinikai Kórházba (OKB). Az állapotát súlyosnak értékelték az orvosok, miután koponya- és csípőtörést szenvedett, ezért az intenzív osztályra került.



"A beteg minden szükséges orvosi ellátást megkap, sebészeti kezelésre nem szorult. A beteg állapotának stabilizálása után egy mentőhelikopter kedd reggel a regionális klinikai kórházba szállította át a beteget" - nyilatkozta Konsztantyin Halzov, a régió egészségügyi minisztere.

