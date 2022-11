Terror

Autóból lőttek halloweent ünneplőkre Chicagóban

Autóból nyitottak tüzet Chicagóban a halloweent ünneplők egy csoportjára, a lövöldözésben 14 ember, köztük több gyermek is megsebesült - jelentette a helyi rendőrség kedd hajnalban.



A chicagói Garfield park egyik sarkán álló emberekre egy elhaladó autóból lőttek rá helyi idő szerint hétfő éjjel. A lövöldözésben tizenegy felnőtt és egy három-, egy tizenegy- és egy tizenhárom éves gyermek is megsérült. Az autós egy embert elütött.



A helyszínre riasztott mentők azonnal kórházba szállították a sebesülteket, egy embert súlyos állapotban. A támadás oka egyelőre ismeretlen. David Brown chicagói rendőrfelügyelő szerint a népszerű találkozóhelyen ugyan több csoportban is voltak ünneplők, de közöttük nem volt konfliktus; az elkövetők vaktában lőttek a tömegre. Térfigyelő kamerák felvételein az látszik, hogy az autóból két ember nyitott tüzet. Az elkövetőket és az autójukat egyelőre nem sikerült azonosítani.