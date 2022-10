Horror módszerrel ölte meg magát a bevándorlási hivatalt megtámadó férfi

Megpróbált felgyújtani egy bevándorlási hivatalt, majd öngyilkos lett vasárnap egy férfi Angliában. Szemtanúk beszámolóit idéző brit médiajelentések szerint az eset a délkelet-angliai Dover kikötővárosban történt, ahol a férfi három Molotov-koktélt dobott a bevándorlási ügyeket intéző helyi központ épületére.



A BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a tűzoltók rövid idő alatt eloltották az épületben keletkezett kisebb tüzet.



A támadó egy gépkocsival érkezett a helyszínre, majd miután az épületre hajította a házilagos gyújtóeszközöket, egy közeli üzemanyagtöltő állomásra hajtott tovább, ahol öngyilkosságot követett el.



Ezután egy közeli benzinkúthoz hajtott, rögtönzött hurkot kötött a nyakára, egy fémoszlophoz rögzítette, majd elhajtott, ezzel végezve ki saját magát.

Man kills himself after attacks on UK migrant processing centre in Dover

Read more...https://t.co/QliuwfkNbZ#Dover via @Labourheartland