Indiai hídkatasztrófa - egy csapat férfi ide-oda ringatta a szerkezetet - videó

Az indiai Gudzsarát államban a rendőrség letartóztatott kilenc embert, miután vasárnap összeomlott egy függőhíd, és legalább 141 ember meghalt. A letartóztatottak között voltak a híd közelmúltbeli felújításáért felelős tisztviselők is.



Az eredetileg a brit uralom alatt épült 230 méteres hidat a múlt héten nyitották meg a nagyközönség előtt, miután az Oreva óragyártó cég által vezetett hat hónapos felújítási projekt véget ért. A szerkezet vasárnap összeomlott, és emberek tömegei zuhantak az alatta folyó Machchhu folyóba.



Az NDTV által látott rendőrségi jelentés szerint közvetlenül az összeomlás előtt mintegy 500 ember kapott jegyet a hídon való átkelésre, miközben a híd csak 125 ember súlyának megtartására épült.



Kilenc embert letartóztattak és vádat emeltek ellenük - jelentette az indiai műsorszolgáltató hétfőn rendőrségi dokumentumokra hivatkozva. Köztük voltak Oreva tisztviselők, jegyárusok és biztonsági őrök.



Az Oreva, amely általában órákat, karórákat és elektromos kerékpárokat gyárt, állítólag kiszervezte "a hídfelújítás műszaki részét" egy kisebb, ismeretlen előéletű cégnek - jelentette az NDTV. Az Oreva a szerződés értelmében köteles volt legalább nyolc hónapig zárva tartani a hidat a gyalogosok elől a projekt ideje alatt, de egy hónappal korábban és a megfelelő minőségi ellenőrzések elvégzése nélkül megnyitotta azt - áll a rendőrségi aktákban.



A vállalat a gyalogosokat hibáztatta a híd szándékos megrongálásáért. A katasztrófa előtt másodpercekkel készült videofelvételeken látszott, hogy egy csapat férfi ide-oda ringatja a szerkezetet.



Mintegy 177 embert mentettek ki a folyóból a rendőrség, a hadsereg és a katasztrófaelhárító csapatok éjszakai akciója során - jelentette a BBC. A halálos áldozatok többsége nő, gyermek vagy idős ember volt - mondta egy helyi tisztviselő a brit műsorszolgáltatónak.



A halálos áldozatok között volt egy család hét tagja is - jelentette a Reuters. Két testvér elmondta a hírügynökségnek, hogy édesanyjuk, feleségük és négy gyermekük a hídon volt az összeomlás idején.

The moment #Morbi bridge collapsed was caught on camera.



A man in a white shirt can be seen shaking the suspension bridge. pic.twitter.com/v5xHbR6WF6