Lelőtték az ukránok az erőmű felé tartó rakétát, csak az éppen nagyon rossz helyen zuhant le - videó

Lezuhant egy rakéta hétfőn egy moldovai településen, az ország ukrán határának közelében, miután a kijevi légvédelmi erők eltalálták - jelentette az ország belügyminisztériuma.



Az incidens az észak-moldovai Naslavcea faluban történt - közölte a minisztérium. A helyszínen nem érkezett jelentés áldozatokról, de néhány ablak betört - tették hozzá.



A moldovai minisztérium ukrán tisztviselők állításait idézte, akik szerint a közeli, a falutól mintegy 10 kilométerre északnyugatra fekvő Dnyeszter vízerőmű telephelyét érte orosz támadás.



A közlemény hangsúlyozta, hogy az ukrán erőmű gátját nem fenyegette veszély. A Dnyeszter folyó, amelyen a vízerőmű található, Ukrajnában ered, de a moldovai határ mentén folyik egy Naslavcea melletti ponttól, és Moldován keresztül folyik tovább a folyón lefelé.



A moldovai védelmi minisztérium vizsgálatot ígért az incidens kivizsgálására. Közölte, hogy a hadsereg nem észlelte a nemzeti légtér megsértését, és felvetette, hogy a rakétatörmelék mérete túl kicsi volt ahhoz, hogy a radarrendszerek észlelni tudják.



Ukrán tisztviselők hétfő reggel orosz csapásokról számoltak be országszerte. Vitalij Klitschko kijevi polgármester elmondta, hogy a városban a fogyasztók 80 százaléka maradt víz nélkül, 350 ezer lakásban pedig nem volt áram. Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy az ukrán energetikai infrastruktúrát vették célba, és kijelentette, hogy a támadással minden célját elérte.



Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus kihatásai nem példa nélküliek. Márciusban egy drón zuhant le a horvát fővárosban, Zágrábban, miután Ukrajnából akadálytalanul átrepült a román és a magyar légtéren.



A repülőgép, amelynek eredetét az érintett felek soha nem erősítették meg, egy diákkollégiumtól nem messze lévő sport- és szabadidőparkban zuhant le, és nem okozott sérüléseket, áldozatokat. A drónról széles körben úgy vélik, hogy egy ukrán Tu-141-es, régi szovjet konstrukció volt.



Moszkva október elején kezdte meg az energetikai infrastruktúra célba vételét, mondván, hogy Kijev számos oroszországi polgári célpontok elleni "terrorista" akcióval nyitotta meg az utat az ilyen akciók előtt. A taktikaváltás a krími hídon elkövetett halálos teherautó-bombát követte, amelyért Moszkva az ukrán katonai hírszerzést tette felelőssé.

#Moldova authorities confirm that a #Russia missile was shot down by #Ukraine and fell near most northern point of MD, Naslavcea. Explosion upon impact broke windows, no casualties.

Video: https://t.co/AVcsuVR2IC pic.twitter.com/OlubXxipRW