Ukrán rendőrfőnök: többen megsérültek a reggeli tömeges orosz támadásban

Az ukrán légierő jelentése szerint a rakétákat az orosz erők a Kaszpi-tenger északi részéről és az oroszországi rosztovi területről indított Tu-95-ös és Tu-160-as repülőgépekről lőtték ki. 2022.10.31 13:21 MTI

Az eddigi információk szerint 13-an sérültek meg az Oroszország által hétfő reggel ukrán városok ellen végrehajtott tömeges rakéta- és dróntámadásban - közölte Ihor Klimenko országos rendőrfőnök egy tévéműsorban.



Denisz Smihal miniszterelnök a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy az orosz erők támadása tíz régiót - azaz az ország csaknem felét - érintette, 18 javarészt energetikai létesítményben tettek károkat. Ukrajna hét régiójában több száz település maradt áram nélkül. Szavai szerint a következmények sokkal súlyosabban is lehettek volna, de az ukrán légvédelem a kilőtt több mint ötven rakétából 44-et a levegőben megsemmisített.



Smihal kiemelte, hogy a javítócsapatok teljes kapacitással dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán. Jelenleg még nem állt helyre az áramszolgáltatás helyenként a kijevi, a zaporizzsjai, a dnyipropetrovszki és a harkivi régióban. Ismételten arra kérte a lakosságot, hogy spóroljanak az árammal.



A főváros, Kijev vezetése közölte, hogy a légvédelemnek köszönhetően a fővárost nem érte egyetlen találat sem, ugyanakkor a kijevi térség helyzete miatt áram- és vízkimaradások vannak a városban. A fővárosi vízművek arról tájékoztatott, hogy a fővárosban kialakult rendkívüli helyzet miatt a fogyasztók 80 százalékánál megszakadt a vezetékes ivóvízellátás, de már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.



Később Vitalij Klicsko polgármester bejelentette az áramellátás részleges helyreállítását a főváros északkelti külső részén, Brovari mellett fekvő Desznyanszki kerületben. Azt ígérte hogy 3-4 órán belül helyreállítják a vízellátást Kijevben a Dnyeper (Dnyipro) folyó bal partján és részben a jobb parton is.



Az ukrán légierő jelentése szerint a rakétákat az orosz erők a Kaszpi-tenger északi részéről és az oroszországi rosztovi területről indított Tu-95-ös és Tu-160-as repülőgépekről lőtték ki.



Közben az ukrán vezérkar hétfői harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában az elmúlt napon több mint hatszáz katonát veszített. Velük együtt megközelítőleg eddig 71 820 orosz katona halt meg, az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett 2686 orosz harckocsit, 275 repülőgépet és 253 helikoptert.