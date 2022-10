Energiaválság

Szakértő: az EU gázpiaci problémái tartósak

Nem várható, hogy az Európai Unió gázpiaci problémái közép- és hosszú távon megoldódnak - vélekedett a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Hortay Olivér rámutatott: a következő szezonban Európában már nem lesz elég gáz, mert Oroszország várhatóan nem fog szállítani.



A szakember beszélt arról is, hogy a közös gázbeszerzés fél éve az európai döntéshozók asztalán van. A kérdés az, hogy kötelező legyen vagy önkéntes.



Orbán Viktor miniszterelnök nem tartja jó ötletnek a közös gázbeszerzés kötelezővé tételét, de számos másik tagállam is így van ezzel, ugyanis akkor veszélybe kerülhetnek előnyös szerződések. A közös uniós vakcinabeszerzés tapasztalataiból kiindulva felvetődik a kérdés, hogy ez hatékony, olcsó és biztonságos megoldás-e - mondta Hortay Olivér.



Ez tulajdonképpen egy vásárlói kartell, amely akkor működik, ha van közös cél. Kérdés, hogy a közös beszerzést koordináló Európai Bizottság képes lesz-e a politikai célt, az orosz energiaimporttól való függetlenedést háttérbe szorítva csak a közös célra, a minél olcsóbb gázbeszerzésre koncentrálni. Aggályos, hogy ez sikerülhet-e - fűzte hozzá.



Az uniós szolidaritás problémája kapcsán a szakember elmondta: a tervek szerint gázveszélyhelyzet esetén a nagy tározókkal rendelkező országoknak kötelezővé tennék gáz átadását, ami azt eredményezhetné, hogy a felelősen gazdálkodók a felelőtleneknek kellene, hogy adjanak gázt, akár a saját állampolgáraik rovására is.



Hortay Olivér beszélt arról is, hogy Németország szén, gáz és kőolaj nélkül próbál fejlett ipari ország lenni, ami a jelenlegi technikai feltételek mellett még nem látszik megvalósíthatónak, így kérdésessé válhat az ottani ellátásbiztonság.