Háború

Liz Truss telefonját oroszok törték fel

A gyanú szerint külföldi hackerek állítólag megszerezték Liz Truss volt brit miniszterelnök "rendkívül érzékeny beszélgetéseinek" egy évnyi anyagát - írja a Mail on Sunday.



A biztonsági résre állítólag még nyáron derült fény, amikor Truss akkori külügyminiszter a tory vezetésért küzdött, és arra késztette Boris Johnsont, az akkori miniszterelnököt, hogy az ügy érzékenysége miatt teljes médiazárlatot rendeljen el - jelentette a Mail on Sunday meg nem nevezett biztonsági forrásokra hivatkozva.



A hackerek által megszerzett üzenetek a lap szerint állítólag Truss "rendkívül érzékeny megbeszéléseit tartalmazta magas rangú nemzetközi külügyminiszterekkel az ukrajnai háborúról, beleértve a fegyverszállításokról szóló részletes megbeszéléseket".



Bár a hackelés részletei egyelőre tisztázatlanok, a tettesek feltehetően akár egy évnyi hangfelvételt is letöltöttek, köztük olyan magánbeszélgetéseket, amelyekben Truss és politikai szövetségese, Kwasi Kwarteng Johnsont bírálta.



A jelentés külföldi állami szereplőkre hárította a felelősséget, akik "feltehetően Vlagyimir Putyin Oroszországának dolgoznak", bár egy, a lap által idézett kiberszakértő más szokásos gyanúsítottakat is megnevezett, mint például "Kína, Észak-Korea és Irán, akiknek hatalmas érdeke lehet tudni, hogy mit kommunikál a külügyminiszter".



Bár az eset aggodalmakat váltott ki a lehetséges zsarolással kapcsolatban, hírzárlatot rendeltek el, mert "nem túl jó fényt vet a hírszerző szolgálatokra, ha a külügyminiszter telefonját ilyen könnyen kifoszthatják kínos személyes üzenetekért" - idézte a Mail az egyik forrást.



Yvette Cooper munkáspárti árnyék belügyminiszter szerint "komoly biztonsági kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy miért és hogyan szivárogtak ki vagy kerültek nyilvánosságra ezek az információk éppen most, amelyeket szintén sürgősen ki kell vizsgálni".



Eközben Layla Moran, a Liberális Demokraták külügyi szóvivője azt mondta: "ha kiderül, hogy ezt az információt Liz Truss vezetői pályázatának védelmében tartották vissza a nyilvánosság elől, az megbocsáthatatlan lenne".



Truss szeptember 6-án váltotta Johnsont a toryk vezetőjeként, és lett miniszterelnök, majd 45 nappal később lemondott, és ezzel az Egyesült Királyság történetének legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé vált.