Háború

Jelentős ukrán dróntámadást vertek vissza a Krímben - kormányzó

Ukrajna sikertelenül kísérelt meg szombaton kora délután nagyszabású drónbombázást a krími Szevasztopol kikötője ellen, ahol Oroszország fekete-tengeri flottája állomásozik - jelentette be a város kormányzója.



Ez volt a legnagyobb ilyen jellegű támadás a félszigeten azóta, hogy február végén megindult Oroszország ukrajnai katonai művelete - mondta Mihail Razvozajev újságíróknak.



Az előzetes adatok szerint egy haditengerészeti drónt is megsemmisítettek Szevasztopol partjainál - tette hozzá Razvozhajev.



A támadás következtében a polgári infrastruktúrában nem keletkezett kár - mondta.



A légvédelmi rendszereket helyi idő szerint körülbelül 04:30-tól aktiválták Szevasztopolban a beérkező drónok visszaverésére - írta a kormányzó a Telegramban.



A támadás több órán át tartott, és "az összes UAV-ot lelőtték" - mondta.



A kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne tegyenek közzé videókat az UAV-okról, illetve ne fedjenek fel a közösségi médiában a támadásokkal kapcsolatos információkat, mivel ez segíthet az ukrán hadseregnek jobban megérteni, hogyan szervezik meg a város védelmét.



A Krímben található Szevasztopol, amely egy 2014-es népszavazás után Oroszország részévé vált, stratégiai fontossága miatt Moszkva szövetségi várossá nyilvánította. A fekete-tengeri kikötő az elmúlt hónapokban gyakran volt Ukrajna dróntámadásainak célpontja.



Júliusban hat ember megsérült, miután egy UAV zuhant a Fekete-tengeri Flotta szevasztopoli főhadiszállására. A támadásra az orosz haditengerészet napján került sor, és az ünnepségek lemondásához vezetett a városban. Egy másik UAV augusztusban a főhadiszállás tetejét találta el, de nem okozott jelentős károkat.



Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök számos alkalommal fogadkozott, hogy Kijev visszaszerzi Oroszországtól a Krím ellenőrzését. "Visszaadjuk a Krímet minden általunk helyesnek tartott eszközzel, anélkül, hogy más országokkal konzultálnánk" - mondta augusztus végén.



Nem sokkal ezután Zelenszkij segítője, Mihail Podoliak felszólította a Krímben élőket, hogy "készítsenek bombabiztos óvóhelyet, töltsenek fel elegendő mennyiségű vizet és töltsék fel az energiatárolókat már most", tekintettel az Ukrajna által tett "aktív megszállás-mentesítési" erőfeszítésekre. A kijevi bejelentéseket azonban nem követték tettek.



Oroszország figyelmeztetett, hogy a félsziget elleni bármilyen nagyobb provokációra kemény válaszlépésekkel fog reagálni. A hónap elején rakétacsapások sorozatát indította ukrán katonai célpontok és energetikai infrastruktúra ellen, miután egy teherautó-robbantás - amelyet Moszkva szerint Kijev irányított - megrongálta a krími hidat, és három ember meghalt.