Ezt nem fogja elhinni! Rájöttek az amerikai UFO-rejtélyre!

Egy titkos jelentés állítólag arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbb észlelés szemétnek tulajdonítható az égen vagy külföldi kémrepülőgépeknek

A katonai személyzet és más kormányzati források által az elmúlt években jelentett azonosítatlan repülő tárgyak oroszlánrésze valószínűleg légi szemét vagy külföldi megfigyelő repülőgép, amelyek között kínai drónok is lehetnek - jelentette pénteken a New York Times a vizsgálatot ismerő, meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva.



Az amerikai hírszerző ügynökségek és a Pentagon azt követően indított vizsgálatot, hogy egy tavalyi jelentésből kiderült, kormányzati források 2004 óta 144 azonosítatlan légi jelenséggel találkoztak. A jelentés fokozott közérdeklődést váltott ki az UFO-k iránt, valamint aggodalmat keltett a Pentagonban az általuk jelentett potenciális biztonsági fenyegetések miatt.



Akkoriban ezek közül csak egy esetet sikerült megoldani, ahol az UFO-t egy leeresztett léggömbként azonosították. Azóta az amerikai tisztviselők számos más észleléssel kapcsolatban is következtetésekre jutottak. A hírszerző ügynökségek hétfőre tervezik, hogy a kongresszusnak átadnak egy titkos dokumentumot az eredményeikről - írja a Times.



Katonai tisztviselők szerint nincs bizonyíték arra, hogy földönkívüli látogatók szálltak volna le a Földön. Ugyanakkor szűkszavúan magyarázzák a jelenséget, mert Washington igyekszik elkerülni, hogy Kína és más országok tudomására hozzák, mit tud az állítólagos kémtevékenységükről.



"Nem akarjuk, hogy a potenciális ellenfelek pontosan tudják, mit vagyunk képesek látni vagy megérteni, vagy hogyan jutunk erre a következtetésre" - mondta Scott Bray, a haditengerészeti hírszerzés igazgatóhelyettese tavaly májusban a kongresszusban tett vallomásában. "Ezért a nyilvánosságra hozatalokat eseti alapon kell gondosan mérlegelni".



A Pentagon az év elején kibővítette az UFO-kat követő egységét, hogy ne csak a levegőben lévő objektumokra, hanem a víz alatt vagy több médiumon keresztül észlelt megmagyarázhatatlan jelenségekre is kiterjedjen.



"Nemzetbiztonságunk és katonai személyzetünk biztonsága szempontjából létfontosságú, hogy minden területen tudatában legyünk az anomális objektumoknak" - mondta Ronald Moultrie, a védelmi minisztérium hírszerzésért és biztonságért felelős államtitkára egy júliusi feljegyzésben.